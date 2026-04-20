В сети показали момент сбития "Кинжала", ослепленного РЭБ: как подействовал комплекс ПВО (видео)

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Лима" сбил 26 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", говорится в статье профильного медиа. На видео с кадрами обезвреживания видно, как ракета падает на опушке леса, не задев цель. Каковы итоги работы РЭБ "Лима" за четыре года российско-украинской войны?

Заявленный результат в 26 ед. — это итоги работы в системе ПВО Украины в течение трех месяцев 2026 года, указано на портале "Оборонка" со ссылкой на компанию-производителя. Фокус отметил, что Воздушное командование ВСУ 24 февраля 2026 года информировало о сбитии "Кинжалов" в течение четырех лет войны — 86 шт. Если данные медиа точны, то результат РЭБ "Лима" за три месяца равен четверти сбитий за четыре года.

Запись, иллюстрирующая работу установки, длится 29 секунд и сделана камерой наблюдения, направленной на опушку леса в неустановленной местности. В кадре справа — здания с башнеподобным сооружением, слева — опушка леса. Ориентировочное время — зимой, поскольку лежит снег. В течение скольких секунд слышно как нарастает звук от ракеты, и в конце она "плюхается" на землю, поднимая кучу земли и мусора.

Производитель РЭБ "Лима" Cascade Systems рассказал журналистам, что за четыре года войны комплекс обезвредил суммарно 58 "Кинжалов". Сравнение с итогами первого квартала 2026 года показывает, что эффективность последних трех месяцев — это половина всех поражений за все время использования в системе ПВО ВСУ с 2022 года. Другие результаты января-марта — комплекс сбил с курса 33 крылатые ракеты (типы не указаны), 10 тыс. беспилотников (нет данных по моделям). Ко всему, в зоне действия установки падают 98% управляемых авиабомб ВС РФ.

Между тем медиа привело мнение бойцов подразделения "Ночной Дозор", которые рассказали, что комплекс сбил 58 из 59 "Кинжалов", которые угрожали подзащитным объектам. Выяснилось, что "Лима" создает барьер для средств поражения ВС РФ, мешает работе многоканальных антенн. Ко всему, его интегрировали в общую систему ПВО и он получает информацию из других источников, чтобы отработать по вражеской цели.

Система ПВО — РЭБ "Лима" против "Кинжалов"

Отметим, Фокус писал о комплексе РЭБ "Лима" ВСУ, который появился на фронте в 2022 году. Медиа The Telegraph в 2025 году писало о том, что эта система "превзошла средства Запада и РФ", и при этом стоит 1,2 млн долл. Тем временем журналист Дэвид Экс рассказал, что украинские системы ПВО сбивают с траектории ракеты РФ, используя песню о Бандере. Аналитики портала Defens Express объяснили, что песня запускается в эфир вместо "белого шума", который сбивает навигацию.

Заметим, что в 2026 году украинское командование 29 раз в 2026 году писали о самолетах МиГ-31, носителях "Кинжалов" (а в течение четырех лет войны — почти 500 раз). При этом Воздушные силы официально писало о пуске 1 ракеты 29 марта (не сбили), в феврале сбили три ракеты, а в целом указано, что за четыре года войны ВС ВСУ (по 24 февраля 2026 года) уничтожили 86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал".

Напоминаем, 17 апреля медиа рассказали о частных средствах РЭБ, которые покупают украинские компании для защиты собственных производственных объектов.