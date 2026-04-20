У мережі показали момент збиття "Кинджала", засліпленого РЕБ: як подіяв комплекс ППО (відео)

Комплекс радіоелектронної боротьби "Ліма" збив 26 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", ідеться у статті профільного медіа. На відео з кадрами знешкодження бачимо, як ракета падає на узліссі, не зачепивши ціль. Які підсумки роботи РЕБ "Ліма" протягом чотирьох років російсько-української війни?

Заявлений результат у 26 од. — це підсумки роботи у системі ППО України протягом трьох місяців 2026 року, вказано на порталі "Оборонка" з посиланням на компанію-виробника. Фокус зауважив, що Повітряне командування ЗСУ 24 лютого 2026 року інформувало про збиття "Кинджалів" потягом чотирьох років війни — 86 шт. Якщо дані медіа точні, то результат РЕБ "Ліма" за три місяці дорівнює чверті збиттів за чотири роки.

Запис, який ілюструє роботу установки, триває 29 секунд і зроблений камерою спостереження, спрямованої на узлісся у невстановленій місцевості. У кадрі справа — будівлі з баштоподібною спорудою, зліва — узлісся. Орієнтовний час — взимку, оскільки лежить сніг. Протягом скількох секунди чути як наростає звук від ракети, і врешті вона "плюхається" на землю, здіймаючи купу землі та сміття.

Виробник РЕБ "Ліма" Cascade Systems розповів журналістам, що за чотири роки війни комплекс знешкодив сумарно 58 "Кинджалів". Порівняння з підсумками першого кварталу 2026 року показує, що ефективність останніх трьох місяців — це половина усіх уражень за весь час використання у системі ППО ЗСУ з 2022 року. Інші результати січня-березня — комплекс збив з курсу 33 крилаті ракети (типи не вказані), 10 тис. безпілотників (немає даних по моделях). До всього, у зоні дії установки падають 98% керованих авіабомб ЗС РФ.

Тим часом медіа навело думку бійців підрозділу "Нічна Варта", які розповіли, що комплекс збив 58 з 59 "Кинджалів", які загрожували підзахисним об'єктам. З'ясувалось, що "Ліма" створює бар'єр для засобів ураження ЗС РФ, заважає роботі багатоканальних антен. До всього, його інтегрували у загальну систему ППО і він отримує інформацію з інших джерел, щоб відпрацювати по ворожій цілі.

Система ППО — РЕБ "Ліма" проти "Кинджалів"

Зазначимо, Фокус писав про комплекс РЕБ "Ліма" ЗСУ, який з'явився на фронті у 2022 році. Медіа The Telegraph у 2025 році писало про те, що ця система "перевершила засоби Заходу та РФ", і при цьому коштує 1,2 млн дол. Тим часом журналіст Девiд Екс розповів, що українські системи ППО збивають з траєкторії ракети РФ, використовуючи пісню про Бандеру. Аналітики порталу Defens Express пояснили, що пісня запускається в ефір замість "білого шуму", який збиває навігацію.

Зауважмо, що у 2026 році українське командування 29 разів у 2026 році писали про літаки МіГ-31, носіїв "Кинджалів" (а протягом чотирьох років війни — майже 500 разів). При цьому Повітряні сили офіційно писало про пуск 1 ракети 29 березня (не збили), у лютому збили три ракети, а цілому вказано, що за чотири роки війни ПС ЗСУ (по 24 лютого 2026 року) знищили 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал".

