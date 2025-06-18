Перехоплює авіабомби: українська система РЕБ Lima перевершила технології Заходу і РФ, — The Telegraph

Розроблена в Україні система радіоелектронної боротьби Lima показала високу ефективність на фронті. Їй поступаються технології країн Заходу, підкреслюють військові експерти.

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Розроблена в Україні система радіоелектронної боротьби Lima показала найкращі результати в перехопленні керованих авіабомб. Вона перевершила російські та західні аналоги, повідомила британська газета Тhe Telegraph.

Військові експерти підкреслюють уміння українських військових ефективно застосовувати на фронті отримані технології, попри зменшення військової допомоги Заходу. Власне виробництво зброї покриває до половини потреб ЗСУ, попри удари росіян по заводах.

Україна випереджає Євросоюз з виробництва багатьох видів озброєнь. Щомісяця випускається 20 українських гаубиць "Богдана", що перевищує виробництво французьких Caesar. Додаткове фінансування ЄС може подвоїти обсяги виробництва, впевнені автори.

Крім цього, розвивається і виробництво дронів: у 2025 році Україна планує виготовити 5 млн FPV-дронів, 30 000 далекобійних БПЛА і 3 000 крилатих ракет. Газета підкреслює, що частина української військової техніки ефективніша за іноземну, оскільки краще пристосована до реалій фронту.

За оцінками авторів матеріалу, Україна володіє технічною досконалістю, промисловим потенціалом і тактичною уявою для створення власної потужної оборони.

"За багатьма показниками ЗСУ стали не тільки найбільшою, а й найкраще оснащеною армією на європейському континенті, за винятком російської", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, українські інженери представили нову систему РЕБ Algiz AM, яка успішно глушить російські БПЛА.

Також компанія Blue Arrow з України розробила систему візуальної навігації, яка дає змогу безпілотникам працювати за відсутності сигналу GPS.