Разработанная в Украине система радиоэлектронной борьбы Lima показала высокую эффективность на фронте. Ей уступают технологии стран Запада, подчеркивают военные эксперты.

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Разработанная в Украине система радиоэлектронной борьбы Lima показала лучшие результаты в перехвате управляемых авиабомб. Она превзошла российские и западные аналоги, сообщила британская газета Тhe Telegraph.

Военные эксперты подчеркивают умение украинских военных эффективно применять на фронте полученные технологии, несмотря на уменьшение военной помощи Запада. Собственное производство оружия покрывает до половины потребностей ВСУ, несмотря на удары россиян по заводам.

Украина опережает Евросоюз по производству многих видов вооружений. Каждый месяц выпускается 20 украинских гаубиц "Богдана", что превышает производство французских Caesar. Дополнительное финансирование ЕС может удвоить объемы производства, уверены авторы.

Кроме этого, развивается и производство дронов: в 2025 году Украина планирует изготовить 5 млн FPV-дронов, 30 000 дальнобойных БПЛА и 3 000 крылатых ракет. Газета подчеркивает, что часть украинской военной техники эффективнее иностранной, так как лучше приспособлено к реалиям фронта.

По оценкам авторов материала, Украина обладает техническим совершенством, промышленным потенциалом и тактическим воображением для создания собственной мощной обороны.

"По многим показателям ВСУ стали не только самой большой, но и лучше оснащенной армией на европейском континенте, за исключением российской", — заключили журналисты.

Напомним, украинские инженеры представили новую систему РЭБ Algiz AM, которая успешно глушит российские БПЛА.

Также компания Blue Arrow из Украины разработала систему визуальной навигации, которая позволяет беспилотникам работать при отсутствии сигнала GPS.