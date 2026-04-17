Приватна ППО в Україні: як РЕБ глушить "Шахеди" і чи заважає дронам ЗСУ, — офіцер

Навколо об'єктів критичної інфраструктури України почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які стали частиною приватної протиповітряної оборони, розповів керівник РЕБ Сухопутних військ ЗСУ Максим Скорецький. Інколи буває, що приватні засоби заважають екіпажам, які полюють на "Шахеди", тому варто впорядкувати дії підприємців. Як засоби РЕБ глушать російські "Шахеди" і як захищають важливі об'єкти України?

Взимку 2025-2026 років Україна потерпала від ударів по енергетиці, а попереду, зі слів президента Володимира Зеленського, очікуються атаки ЗС РФ на об'єкти водопостачання. Разом з тим міністр оборони Михайло Федоров продемонстрував роботу автоматизованих турелей приватної ППО, які збивають звичайні та реактивні "Шахеди". Тим часом медіа "Оборонка" розповіло про ще один елемент оборони — про особливості приватних засобів РЕБ, підключені до загальноукраїнської системи.

Скорецький повідомив, що 50% повітряних цілей ЗС РФ знешкоджуються засобами РЕБ. При цьому РФ постійно вдосконалює ударні дрони, щоб обійти системи ЗСУ, але на сьогодні "ми на півкроку попереду". Радіоапаратура впливає на "Шахеди", які промахуються на 100-200 м, і навіть на ракети, які у випадку завад перемикають на альтернативну навігацію, але інколи не встигають, й летять не туди. З огляду на результативність цього інструменту приватні підприємці почали встановлювати власні комплекси для захисту заводів та критичних об'єктів, ідеться у статті. Втім, були випадки поганої координації, коли через неузгодженість чи непродуманість траплялись неприємні інциденти, пояснив військовий. У одному випадку через потужну апаратуру не змогли працювати відразу шість екіпажів ППО, тим часом десяток "Шахедів" врізалось в об'єкт, накритий цим РЕБом. У іншому — працювала купольна установка з зоною дії 100 м для "захисту" великого заводу, і периметру на 100 м виявилось недостатньо. Військовий наголосив, що для встановлення приватного ППО слід звертатись у ЗСУ: тоді все налаштують та розрахують.

Представник Сил оборони пояснив, що захист РЕБом об'єкта інфраструктури не означає, що територія навколо вкрита, умовно, антенами. З його слів, ідеться про комплекси, які тягнуться на кілометри, а антени стоять у чітко прорахованих місцях. Що ще потрібно для такого захисту, то це електроживлення, висота, зв'язок з між апаратурою, відповідні радіокомплекси та навчені люди.

"Уся інфраструктура та техніка мають працювати в єдиній системі протиповітряної оборони. Індивідуально нічого працювати не буде", — сзакав Скорецький.

Приватна ППО — деталі

Роботу ППО можна проілюструвати відео, яке з'явилось у каналі "Соняшник", пов'язаному з Повітряними силами ЗСУ. На відео — два дрони, ймовірно, українські, які долетіли до цілі на території РФ, але промахнулись на 2-3 метри через вплив засобів РЕБ. У каналі уточнюється, що БпЛА обійшли С-300 ЗС РФ, уникли Су-35, ЗРК "Тор" та "Бук", але не влучили через вплив радіоапаратури.

Приватна ППО — ілюстрація роботи засобів РЕБ

Весною 2026 року Михайло Федоров вперше показав автоматизовану турель приватної ППО, яку встановили біля об'єктів під Харковом. Турель використовує технології штучного інтелекту для виявлення, захоплення та знищенням цілей: на відео бачимо, як збивають "Шахед". Посадовець при цьому уточнив, що установка інтегрована у загальну систему ППО ійотримує інформацією про наближення загрози від військових радарів.

Зазначимо, президент Зеленський до Дня зброярів показав ракету класу "повітрі-землі" для ЗРК "Корал". Фокус розповів про характеристики та можливості зброї для знешкодження повітряних цілей ЗС РФ. При цьому два тижні тому представник АОЗ Арсен Жумаділов повідомив, що Україна випускає власні зенітні ракети: нові та перероблені радянські.

Нагадуємо, 17 квітня міністр Федоров опублікував кадри роботи приватної ППО у Харківській області, яка збила реактивний дрон "Шахед".