Частная ПВО в Украине: как РЭБ глушит "Шахеды" и мешает ли дронам ВСУ, — офицер

Вокруг объектов критической инфраструктуры Украины начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые стали частью частной противовоздушной обороны, рассказал руководитель РЭБ Сухопутных войск ВСУ Максим Скорецкий. Иногда бывает, что частные средства мешают экипажам, которые охотятся на "Шахеды", поэтому стоит упорядочить действия предпринимателей. Как средства РЭБ глушат российские "Шахеды" и как защищают важные объекты Украины?

Зимой 2025-2026 годов Украина страдала от ударов по энергетике, а впереди, по словам президента Владимира Зеленского, ожидаются атаки ВС РФ на объекты водоснабжения. Вместе с тем министр обороны Михаил Федоров продемонстрировал работу автоматизированных турелей частной ПВО, которые сбивают обычные и реактивные "Шахеды". Между тем медиа "Оборонка" рассказало о еще одном элементе обороны — об особенностях частных средств РЭБ, подключенных к общеукраинской системе.

Скорецкий сообщил, что 50% воздушных целей ВС РФ обезвреживаются средствами РЭБ. При этом РФ постоянно совершенствует ударные дроны, чтобы обойти системы ВСУ, но на сегодня "мы на полшага впереди". Радиоаппаратура влияет на "Шахеды", которые промахиваются на 100-200 м, и даже на ракеты, которые в случае помех переключают на альтернативную навигацию, но иногда не успевают, и летят не туда. Учитывая результативность этого инструмента, частные предприниматели начали устанавливать собственные комплексы для защиты заводов и критических объектов, говорится в статье. Впрочем, были случаи плохой координации, когда из-за несогласованности или непродуманности случались неприятные инциденты, пояснил военный. В одном случае из-за мощной аппаратуры не смогли работать сразу шесть экипажей ПВО, тем временем десяток "Шахедов" врезалось в объект, накрытый этим РЭБом. В другом — работала купольная установка с зоной действия 100 м для "защиты" большого завода, и периметра на 100 м оказалось недостаточно. Военный отметил, что для установки частного ПВО следует обращаться в ВСУ: тогда все настроят и рассчитают.

Представитель Сил обороны объяснил, что защита РЭБом объекта инфраструктуры не означает, что территория вокруг покрыта, условно, антеннами. По его словам, речь идет о комплексах, которые тянутся на километры, а антенны стоят в четко просчитанных местах. Что еще нужно для такой защиты, так это электропитание, высота, связь с между аппаратурой, соответствующие радиокомплексы и обученные люди.

"Вся инфраструктура и техника должны работать в единой системе противовоздушной обороны. Индивидуально ничего работать не будет", — сказал Скорецкий.

Частная ППО — детали

Работу ПВО можно проиллюстрировать видео, которое появилось в канале "Соняшник", связанном с Воздушными силами ВСУ. На видео — два дрона, вероятно, украинские, которые долетели до цели на территории РФ, но промахнулись на 2-3 метра из-за влияния средств РЭБ. В канале уточняется, что БпЛА обошли С-300 ВС РФ, избежали Су-35, ЗРК "Тор" и "Бук", но не попали из-за влияния радиоаппаратуры.

Частная ПВО — иллюстрация работы средств РЭБ

Весной 2026 года Михаил Федоров впервые показал автоматизированную турель частной ПВО, которую установили возле объектов под Харьковом. Турель использует технологии искусственного интеллекта для выявления, захвата и уничтожения целей: на видео видно, как сбивают "Шахед". Чиновник при этом уточнил, что установка интегрирована в общую систему ПВО и получает информацию о приближении угрозы от военных радаров.

Отметим, президент Зеленский ко Дню оружейников показал ракету класса "воздух-земля" для ЗРК "Коралл". Фокус рассказал о характеристиках и возможностях оружия для обезвреживания воздушных целей ВС РФ. При этом две недели назад представитель АОЗ Арсен Жумадилов сообщил, что Украина выпускает собственные зенитные ракеты: новые и переделанные советские.

Напоминаем, 17 апреля министр Федоров опубликовал кадры работы частной ПВО в Харьковской области, которая сбила реактивный дрон "Шахед".