Пісня про Бандеру збиває "Кинджали", але не "Іскандери": як працює комплекс "Ліма" за $1,2 млн

Україна модифікувала комплекс радіоелектронної боротьби "Ліма", який навчився порушувати траєкторію аеробалістичних ракет "Кинджал", підтвердили аналітики. Про те, що комплекс діє, говорять кратери навколо аеродрому в Старокостянтинові. Принцип дії — придушення навігації та вмикання пісні "Батько наш Бандера". Є пояснення, чому ця пісня не збиває "Іскандери".

Ракети Х-47М2 "Кинджал" ЗС РФ мають три системи навігації, і дві з них придушуються або порушуються комплексом РЕБ "Ліма", який коштує 1,2 млн дол. і вже рік використовується ЗСУ, розповіли на порталі Defense Express. Комплекс ефективний проти дронів-камікадзе "Шахед" і навіть проти керованих авіабомб (КАБів), але не може відхилити траєкторію балістичних ракет "Іскандер". Причина полягає в тому, що ці засоби ураження запускаються надто близько від кордонів України та летять по надто "крутій" траєкторії, ідеться у статті.

На Defense Express звернули увагу на публікацію журналіста Девiда Екса, який розповів про пісню "Батько наш Бандера", якою українці збивають російські ракети. Аналітики порталу пояснили, що "Кинджал" спрямовують на ціль завдяки супутниковій навігації, радіолокаційній системі (під час кінцевого етапу польоту) та інерційній системі (на маршевому етапі, коли двигуни відділились і ракета рухається за інерцією). Комплекс "Ліма", яким керують оператор підрозділу "Нічна варта", раніше показували, що збивають з траєкторії КАБи з CRPA-антенами "Комета-М", які дають можливість бомбі летіти попри радіоелектронні завади. Така ж антена є в "Кинджалі" і її дійсно може засліпити засіб РЕБ, заміщуючи сигнал "білим шумом" або піснею, зауважили на порталі. Крім того, порушують радіолокаційну систему. Таким способом "вибивають" дві системи навігації, а інерційна накопичує відхилення під час польоту, і через це російські ракети не влучають по цілях: про це свідчать фото вирв навколо авіабази в Старокостянтинові.

Для того, щоб комплекс "Ліма" зміг діяти на "Кинджали", його дещо модифікували, уточнили аналітики. Російські аеробалістичні ракети летять у верхніх шарах атмосфери (до 20 км), тому засобу РЕБ збільшили дальність.

На порталі також пояснили, чому "Ліма" може збити аеробалістичний "Кинджал", але безпомічна проти балістичного "Іскандера". З'ясувалось, що аеробалістична ракета летить до цілі 500 км і на висоті 20 км достатній час перебуває у зоні досяжності комплексу РЕБ. Водночас балістика летить 300 км (запускається поруч з Україною) і летить по крутій балістичній траєкторії (здіймаючись на висоту до 100 км), написали на DE.

Аналітики наголосили, що про здатність комплексу "Ліма" відхиляти "Кинджали" знають у РФ і над новим, стійкішим, варіантом ракети вже працюють російські фахівці. Розробка, ймовірно, триватиме 3-4 місяці. Стільки часу має Україна, щоб винайти протидію, підсумовується у статті.

Зазначимо, Фокус писав про використання ракет "Кинджал" під час обстрілів України. Одна з таких атак відбулась в ніч із 7 на 8 листопада. Росіяни запустили 503 засоби ураження, серед них — 38 ракет різних типів і сім Х-47М2 "Кинджал", які летіли з Тамбовської області РФ. Командування повідомило про влучання 26 ракет, які могли пошкодити об'єкти інфраструктури, а збито 9 із 45: чи є серед них аеробалістичні, не уточнюється.

Нагадуємо, 8 листопада глава МЗС України Сергій Сибіга розповів, що під час обстрілу 8 листопада ЗС РФ загрожували підстанціям навколо двох АЕС.