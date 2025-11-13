Песня о Бандере сбивает "Кинжалы", но не "Искандеры": как работает комплекс "Лима" за $1,2 млн

Украина модифицировала комплекс радиоэлектронной борьбы "Лима", который научился нарушать траекторию аэробаллистических ракет "Кинжал", подтвердили аналитики. О том, что комплекс действует, говорят кратеры вокруг аэродрома в Староконстантинове. Принцип действия — подавление навигации и включение песни "Батько наш Бандера". Есть объяснение, почему эта песня не сбивает "Искандеры".

Ракеты Х-47М2 "Кинжал" ВС РФ имеют три системы навигации, и две из них подавляются или нарушаются комплексом РЭБ "Лима", который стоит 1,2 млн долл. и уже год используется ВСУ, рассказали на портале Defense Express. Комплекс эффективен против дронов-камикадзе "Шахед" и даже против управляемых авиабомб (КАБов), но не может отклонить траекторию баллистических ракет "Искандер". Причина заключается в том, что эти средства поражения запускаются слишком близко от границ Украины и летят по слишком "крутой" траектории, говорится в статье.

На Defense Express обратили внимание на публикацию журналиста Дэвида Экса, который рассказал о песне "Батько наш Бандера", которой украинцы сбивают российские ракеты. Аналитики портала объяснили, что "Кинжал" направляют на цель благодаря спутниковой навигации, радиолокационной системе (во время конечного этапа полета) и инерционной системе (на маршевом этапе, когда двигатели отделились и ракета движется по инерции). Комплекс "Лима" под управляем оператором подразделения "Ночная стража" ранее уже сбивал с траектории КАБы с CRPA-антеннами "Комета-М", которые дают возможность бомбе лететь несмотря на радиоэлектронные помехи. Такая же антенна есть в "Кинжале" и ее действительно может ослепить средство РЭБ, замещая сигнал "белым шумом" или песней, отметили на портале. Кроме того, нарушают радиолокационную систему. Таким образом "выбивают" две системы навигации, а инерционная накапливает отклонения во время полета, и поэтому российские ракеты не попадают по целям: об этом свидетельствуют фото воронки вокруг авиабазы в Староконстантинове.

Для того, что комплекс "Лима" смог действовать на "Кинжалы", его несколько модифицировали, уточнили аналитики. Российские аэробаллистические ракеты летят в верхних слоях атмосферы (до 20 км), поэтому средства РЭБ увеличили дальность.

На портале также объяснили, почему "Лима" может сбить аэробаллистический "Кинжал", но беспомощна против баллистического "Искандера". Выяснилось, что аэробаллистическая ракета летит к цели 500 км и на высоте 20 км достаточное время находится в зоне досягаемости комплекса РЭБ. При этом баллистика летит 300 км (запускается рядом с Украиной) и летит по крутой баллистической траектории (поднимаясь на высоту до 100 км), написали на DE.

Аналитики отметили, что о способности комплекса "Лима" отклонять "Кинжалы" знают в РФ и над новым, более устойчивым, вариантом ракеты уже работают российские специалисты. Разработка, вероятно, продлится 3-4 месяца. Столько времени есть у Украины, чтобы изобрести противодействие, подытоживается в статье.

Удары "Кинжалов" — детали

Отметим, Фокус писал об использовании ракет "Кинжал" во время обстрелов Украины. Одна из таких атак состоялась в ночь с 7 на 8 ноября. Россияне запустили 503 средства поражения, среди них — 38 ракет разных типов и семь Х-47М2 "Кинжал", которые летели из Тамбовской области РФ. Командование сообщило о попадании 26 ракет, которые могли повредить объекты инфраструктуры, а сбито 9 из 45: есть ли среди них аэробаллистические, не уточняется.

Напоминаем, 8 ноября глава МИД Украины Сергей Сибига рассказал, что во время обстрелов 8 ноября ВС РФ угрожали подстанциям вокруг двух АЭС.