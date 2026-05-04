РФ запретила отпуска офицерам на юге: готовятся к активизации боев, — Волошин

В российских подразделениях на Приднепровском и Ореховском направлениях запретили отпуска офицерскому составу. Ограничения связаны с подготовкой к активизации боевых действий и проблемами с оборонительными укреплениями.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

По его словам, на Приднепровском направлении отпуска отменили из-за неудовлетворительной подготовки инженерных и фортификационных сооружений.

"Работала комиссия из высшего штаба, и ее не устроило, как они готовят берег к обороне", — отметил Волошин.

Ограничения касаются подразделений, участвующих в штурмовых действиях.

На Ореховском направлении отпуска приостановили до 9 мая.

"Россияне ожидают нашей активизации именно в это время", — пояснил спикер.

Также, по данным разведки, на Приднепровское направление для поддержки штурмов враг получил более 1500 FPV-дронов.

Волошин добавил, что российские силы планируют усилить атаки, и это уже заметно: количество штурмов выросло с нескольких десятков до почти полутора сотен.

Российские войска в дельте Днепра на Херсонщине имеют критическую нехватку катеров, что затрудняет наступление и отрезает подразделения на островах от основных сил. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш". По их данным, большинство скоростных катеров уничтожили украинские дроны, а пополнения нет.

В результате срывается снабжение и ротация, а военные вынуждены неделями оставаться на позициях. Ситуацию усугубляет и выход из строя части техники из-за износа.

Ранее в ВСУ сообщали, что инженерные заграждения стали одним из ключевых элементов обороны и ежемесячно наносят российской армии до тысячи потерь. По словам начальника инженерных войск Василия Сиротенко, только в марте 2026 года на таких рубежах уничтожили 663 оккупантов и 95 единиц техники.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российская армия не имеет сильной позиции на фронте и не побеждает в войне. По его словам, ВСУ сейчас находятся в лучшем положении за последние 9-10 месяцев, хотя Украина в то же время заинтересована в завершении войны.