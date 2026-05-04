РФ заборонила відпустки офіцерам на півдні: готуються до активізації боїв, — Волошин

У російських підрозділах на Придніпровському та Оріхівському напрямках заборонили відпустки офіцерському складу. Обмеження пов’язані з підготовкою до активізації бойових дій і проблемами з оборонними укріпленнями.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, на Придніпровському напрямку відпустки скасували через незадовільну підготовку інженерних і фортифікаційних споруд.

"Працювала комісія з вищого штабу, і її не влаштувало, як вони готують берег до оборони", — зазначив Волошин.

Обмеження стосуються підрозділів, які беруть участь у штурмових діях.

На Оріхівському напрямку відпустки призупинили до 9 травня.

"Росіяни очікують нашої активізації саме в цей час", — пояснив речник.

Також, за даними розвідки, на Придніпровський напрямок для підтримки штурмів ворог отримав понад 1500 FPV-дронів.

Відео дня

Волошин додав, що російські сили планують посилити атаки, і це вже помітно: кількість штурмів зросла з кількох десятків до майже півтори сотні.

Російські війська в дельті Дніпра на Херсонщині мають критичну нестачу катерів, що ускладнює наступ і відрізає підрозділи на островах від основних сил. Про це повідомив партизанський рух "Атеш". За їхніми даними, більшість швидкісних катерів знищили українські дрони, а поповнення немає.

У результаті зривається постачання і ротація, а військові змушені тижнями залишатися на позиціях. Ситуацію погіршує і вихід з ладу частини техніки через зношення.

Раніше у ЗСУ повідомляли, що інженерні загородження стали одним із ключових елементів оборони та щомісяця завдають російській армії до тисячі втрат. За словами начальника інженерних військ Василя Сиротенка, лише у березні 2026 року на таких рубежах знищили 663 окупантів і 95 одиниць техніки.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що російська армія не має сильної позиції на фронті і не перемагає у війні. За його словами, ЗСУ нині перебувають у найкращому становищі за останні 9–10 місяців, хоча Україна водночас зацікавлена у завершенні війни.