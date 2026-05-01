"Не зможуть наступати": у ЗС РФ на Херсонщині критична нестача катерів, — "Атеш"

Російські окупанти в дельті Дніпра в Херсонській області відчувають критичну нестачу катерів, через що ворожа армія не має змоги наступати.

Ті окупанти, які застрягли на островах, фактично відрізані від решти, повідомив український партизанський рух "Атеш".

"ЗС РФ не можуть наступати в дельті Дніпра на Херсонщині через критичний брак катерів", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" уточнили, що їх агент зі складу підрозділів 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ доповів про наростаючу кризу з плавзасобами.

За його словами, на островах дельти Дніпра біля Херсона швидкісних катерів майже не залишилося, адже українські дрони методично вибивають їх один за одним, а поповнення немає.

"Командування робить вигляд, що все під контролем. Насправді — катерів майже не залишилося, кожен вихід на воду тепер лотерея", — зазначив агент "Атеш".

Партизани підкреслили, що таким чином острови залишаються відрізаними для росіян.

"Перекидання особового складу та боєприпасів через протоки перетворилося на щоденний ризик без страховки — ні прикриття, ні резерву. Ротація буксує, постачання зривається. Ті, хто застряг на позиціях, чекають зміни тижнями", — наголосили в "Атеш".

Там також додали, що частина вцілілих катерів виходить з ладу з причин, які російське командування не афішує, списуючи на зношення та погане обслуговування, що також зменшує їх кількість на балансі ворожої армії.

