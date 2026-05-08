Избиение военного 155-й бригады ВСУ: суд отправил нападавшего на гауптвахту

Солдату, которого подозревают в избиении военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, избрали меру пресечения — суд арестовал его без права внесения залога.

Соответствующее решение 7 мая принял Центральный районный суд города Днепра, пишет "Украинская правда" со ссылкой на специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

"Следственным судьей удовлетворено согласованное прокурором ходатайство следователя и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания на гауптвахте сроком до 4 июля", — сообщили "Украинской правде" в прокуратуре.

Также журналисты узнали имя подозреваемого в избиении военного — это оператор БпЛА роты ударных беспилотных авиационных комплексов Анатолий Руденко.

В то же время журналисты "Слідства.Інфо" поговорили с сестрой избитого военного Сергея Маленко — Мариной.

По ее словам, брат позвонил ей 30 апреля в 10 утра, и сказал, что у них забирают телефоны. На тот момент он был на полигоне, как он сам объяснял, "в поле" в Днепропетровской области.

"После этого он не выходил на связь. 4 мая мы увидели видео с избиением", — рассказала Марина.

Она сразу начала звонить командованию и нашла брата на территории полигона.

"Это неправда, что ему оказали помощь сразу. Ему ее только оказали, когда я приехала. А его избили 1 мая. У него сотрясение мозга. То есть 2, 3 и 4 мая он еще работал на строительстве (вероятно речь идет о фортификационных сооружениях для учений на полигоне, — ред.), и только 4-го, когда произошла огласка, когда я распространяла видео с его избиением везде, ему оказали помощь", — пояснила женщина.

Фото Марины и Сергея Фото: Скриншот

Марина говорит, что ее брат и сам не знает, из-за чего произошел конфликт.

"У них с этим, который его бил, были прекрасные отношения, они все знакомы, они все вместе служат", — сказала она.

Кроме того, Марина утверждает, что ее брата били час и не только тот солдат, который засветился на видео, а в целом — 8 человек.

Напомним, 7 мая военному, который связал и избил собрата перед строем, вручили подозрение.

Фокус также писал о том, что в ВСУ заявили, что командир 155-й отдельной механизированной бригады не причастен к избиению военнослужащего, зафиксированному на видео.