Избиение военного: в ВСУ отрицают причастность комбрига 155-й бригады

В Вооруженных силах Украины заявили, что командир 155-й отдельной механизированной бригады не причастен к избиению военнослужащего, зафиксированного на видео, которое распространяется по сети. По факту инцидента назначена служебная проверка.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

Там отметили, что видео с применением силы в отношении военного распространяется в сети вместе с утверждениями о причастности комбрига, однако это не соответствует действительности.

"Командир 155 омбр не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем отражены", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что проверка должна установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям причастных. Пострадавшему военнослужащему оказывают медицинскую помощь, командование поддерживает связь с его семьей.

"Вооруженные Силы Украины не терпят насилия. Виновные лица должны отвечать в предусмотренном законом порядке", — отметили в ВСУ.

В то же время в Военной службе правопорядка в ВСУ подтвердили факт избиения и сообщили, что пострадавшего доставили в медучреждение, его состояние — удовлетворительное. По их данным, к правонарушению причастен солдат, оператор БпЛА одного из подразделений, который после инцидента самовольно покинул часть.

Сейчас продолжаются мероприятия по розыску военнослужащего, ориентировка передана подразделениям ВСП и Нацполиции. По результатам проверки материалы передадут правоохранителям для открытия уголовного производства и принятия решения.

Ранее в Ровенской области мужчина во время проверки документов якобы открыл огонь из автомата по представителям ТЦК и полицейскому. В результате стрельбы ранения получили военный и правоохранитель.

Также на Волыни, в поселке Ратно, по словам очевидцев, мужчина получил травмы при попытке его мобилизовать людьми в военной форме. В ТЦК заявили, что повреждения он якобы получил из-за собственной неосторожности.