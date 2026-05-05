Избиение военного: в ВСУ отрицают причастность комбрига 155-й бригады

Украинский военный в форме с нашивкой
Проверка должна установить все обстоятельства происшествия | Фото: Из открытых источников

В Вооруженных силах Украины заявили, что командир 155-й отдельной механизированной бригады не причастен к избиению военнослужащего, зафиксированного на видео, которое распространяется по сети. По факту инцидента назначена служебная проверка.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

Там отметили, что видео с применением силы в отношении военного распространяется в сети вместе с утверждениями о причастности комбрига, однако это не соответствует действительности.

"Командир 155 омбр не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем отражены", — говорится в сообщении.

Сухопутные войска ВС Украины
Пост на странице Сухопутных войск

В Сухопутных войсках добавили, что проверка должна установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям причастных. Пострадавшему военнослужащему оказывают медицинскую помощь, командование поддерживает связь с его семьей.

"Вооруженные Силы Украины не терпят насилия. Виновные лица должны отвечать в предусмотренном законом порядке", — отметили в ВСУ.

В то же время в Военной службе правопорядка в ВСУ подтвердили факт избиения и сообщили, что пострадавшего доставили в медучреждение, его состояние — удовлетворительное. По их данным, к правонарушению причастен солдат, оператор БпЛА одного из подразделений, который после инцидента самовольно покинул часть.

Военная служба правопорядка ВСУ
Пост Военной службы правопорядка

Сейчас продолжаются мероприятия по розыску военнослужащего, ориентировка передана подразделениям ВСП и Нацполиции. По результатам проверки материалы передадут правоохранителям для открытия уголовного производства и принятия решения.

Ранее в Ровенской области мужчина во время проверки документов якобы открыл огонь из автомата по представителям ТЦК и полицейскому. В результате стрельбы ранения получили военный и правоохранитель.

Также на Волыни, в поселке Ратно, по словам очевидцев, мужчина получил травмы при попытке его мобилизовать людьми в военной форме. В ТЦК заявили, что повреждения он якобы получил из-за собственной неосторожности.