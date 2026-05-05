Побиття військового: у ЗСУ заперечили причетність комбрига 155-ї бригади

У Збройних силах України заявили, що командир 155-ї окремої механізованої бригади не причетний до побиття військовослужбовця, зафіксованого на відео, яке шириться мережею. За фактом інциденту призначено службову перевірку.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України.

Там зазначили, що відео з застосуванням сили щодо військового поширюється в мережі разом із твердженнями про причетність комбрига, однак це не відповідає дійсності.

“Командир 155 омбр не є особою, зафіксованою на відео, і не причетний до дій, які на ньому відображені”, — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що перевірка має встановити всі обставини події та дати правову оцінку діям причетних. Постраждалому військовослужбовцю надають медичну допомогу, командування підтримує зв’язок з його родиною.

“Збройні Сили України не толерують насильства. Винні особи мають відповідати у передбаченому законом порядку”, — наголосили у ЗСУ.

Водночас у Військовій службі правопорядку у ЗСУ підтвердили факт побиття та повідомили, що потерпілого доставили до медзакладу, його стан — задовільний. За їхніми даними, до правопорушення причетний солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів, який після інциденту самовільно залишив частину.

Наразі тривають заходи з розшуку військовослужбовця, орієнтування передано підрозділам ВСП та Нацполіції. За результатами перевірки матеріали передадуть правоохоронцям для відкриття кримінального провадження та ухвалення рішення.

