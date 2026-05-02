На Волині під час мобілізації чоловік отримав травму голови: у ТЦК відреагували на інцидент

На Волині люди у військовій формі намагалися мобілізувати чоловіка, внаслідок чого військовозобов'язаний нібито отримав тілесні ушкодження. У ТЦК наголошують, що чоловік начебто постраждав внаслідок власної необережності.

У селищі Ратне на Волині військові територіального центру комплектації та соцпідтримки намагалися мобілізувати чоловіка. Відповідні кадри поширюються соціальними мережами.

Очевидці події зазначають, що військові ТЦК зайшли у приватний двір й під час сутички один з чоловіків отримав травму голови.

Інцидент у селищі Ратне: версія ТЦК

У Волинському обласному ТЦК та СП зазначають, що подія сталася у п'ятницю, 1 травня, під час оповіщення громадян у населеному пункті.

Допис Волинського ОТЦК та СП

Троє осіб, як повідомляється, намагалися уникнути спілкування з групою оповіщення, намагаючись втекти. У подальшому, наголошують у ТЦК, чоловіки активно чинили опір законним діям представників поліції та ТЦК, внаслідок чого було травмовано військовослужбовців та пошкоджено службовий транспортний засіб.

Відео дня

Жоден із громадян не пред’явив військово-облікових документів, чим порушив вимоги чинного законодавства України, йдеться у повідомленні, у якому підкреслюється, що особи всіх учасників події встановлюються правоохоронними органами.

Один із військовозобов’язаних внаслідок власної необережності отримав тілесні ушкодження, наголошують у ТЦК.

Як акцентується, військовослужбовці ТЦК та СП забезпечили супровід постраждалого до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

"Жодних заходів фізичного впливу до даного громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося, громадянин претензій до дій військовослужбовців ТЦК та СП не має", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК принагідно закликають громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, мати при собі військово-облікові документи та не чинити опір законним діям уповноважених осіб.

