На Волыни во время мобилизации мужчина получил травму головы: в ТЦК отреагировали на инцидент

На Волыни люди в военной форме пытались мобилизовать мужчину, в результате чего военнообязанный якобы получил телесные повреждения. В ТЦК отмечают, что мужчина якобы пострадал в результате собственной неосторожности.

В поселке Ратное на Волыни военные территориального центра комплектации и соцподдержки пытались мобилизовать мужчину. Соответствующие кадры распространяются в социальных сетях.

Очевидцы происшествия отмечают, что военные ТЦК зашли в частный двор и во время стычки один из мужчин получил травму головы.

Инцидент в поселке Ратное: версия ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП отмечают, что происшествие произошло в пятницу, 1 мая, во время оповещения граждан в населенном пункте.

Сообщение Волынского ОТЦК и СП

Трое человек, как сообщается, старались избежать общения с группой оповещения, пытаясь убежать. В дальнейшем, отмечают в ТЦК, мужчины активно сопротивлялись законным действиям представителей полиции и ТЦК, в результате чего были травмированы военнослужащие и повреждено служебное транспортное средство.

Ни один из граждан не предъявил военно-учетных документов, чем нарушил требования действующего законодательства Украины, говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что личности всех участников события устанавливаются правоохранительными органами.

Один из военнообязанных в результате собственной неосторожности получил телесные повреждения, отмечают в ТЦК.

Как акцентируется, военнослужащие ТЦК и СП обеспечили сопровождение пострадавшего в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"Никаких мер физического воздействия к данному гражданину со стороны военнослужащих не применялось, гражданин претензий к действиям военнослужащих ТЦК и СП не имеет", — говорится в сообщении.

В ТЦК попутно призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства, иметь при себе военно-учетные документы и не сопротивляться законным действиям уполномоченных лиц.

