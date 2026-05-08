Побиття військового 155-ї бригади ЗСУ: суд відправив нападника на гауптвахту

Солдату, якого підозрюють у побитті військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, обрали запобіжний захід — суд арештував його без права внесення застави.

Відповідне рішення 7 травня ухвалив Центральний районний суд міста Дніпра, пише "Українська правда" з посиланням на спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

"Слідчим суддею задоволено погоджене прокурором клопотання слідчого та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті строком до 4 липня", — повідомили "Українській правді" у прокуратурі.

Також журналісти дізнались ім'я підозрюваного в побитті військового — це оператор БпЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Анатолій Руденко.

Водночас журналісти "Слідства.Інфо" поговорили із сестрою побитого військового Сергія Маленка — Мариною.

За її словами, брат подзвонив їй 30 квітня о 10 ранку, і сказав, що в них забирають телефони. На той момент він був на полігоні, як він сам пояснював, "у полі" в Дніпропетровській області.

"Після того він не виходив на зв’язок. 4 травня ми побачили відео з побиттям", — розповіла Марина.

Вона одразу почала телефонувати командуванню та знайшла брата на території полігону.

"Це неправда, що йому надали допомогу одразу. Йому її тільки надали, коли я приїхала. А його побили 1 травня. У нього струс мозку. Тобто 2, 3 і 4 травня він ще працював на будівництві (ймовірно йдеться про фортифікаційні споруди для навчань на полігоні, — ред.), і тільки 4-го, коли стався розголос, коли я розповсюджувала відео з його побиттям скрізь, йому надали допомогу", — пояснила жінка.

Фото Марини та Сергія Фото: Скриншот

Марина каже, що її брат і сам не знає, через що стався конфлікт.

"У них з цим, який його бив, були прекрасні стосунки, вони всі знайомі, вони всі разом служать", — сказала вона.

Крім того, Марина стверджує, що її брата били годину і не лише той солдат, який засвітився на відео, а загалом — 8 людей.

Нагадаємо, 7 травня військовому, який зв'язав та побив побратима перед строєм, вручили підозру.

Фокус також писав про те, що в ЗСУ заявили, що командир 155-ї окремої механізованої бригади не причетний до побиття військовослужбовця, зафіксованого на відео.