Сам наказав знімати: військовому, який зв'язав та побив побратима перед строєм, вручили підозру

Затриманому військовослужбовцю 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ повідомили про підозру. Слідство встановило, що той на території батальйону у Дніпрі підозрюваний під час шикування у присутності інших військовослужбовців почав публічно принижувати побратима.

Пізніше він витягнув потерпілого зі строю, почав бити його руками по голові, після чого той знепритомнів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Коли потерпілий військовий втратив свідомість, затриманий зв'язав йому руки пластиковими стяжками за спиною і, користуючись його безпорадним станом, завдав щонайменше 10 ударів руками та ногами по голові й обличчю.

У потерпілого після побиття діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні забої та гематоми.

Після побиття підозрюваний самовільно залишив місце служби та переховувався за місцем проживання у Кіровоградській області.

Чоловік розповів, що сам організував шикування особового складу. За його словами, він відчував особисту неприязнь до потерпілого, після чого почав його бити.

Водночас одному з інших військовослужбовців він наказав знімати все на телефон.

Нагадаємо, що в ЗСУ заявили, що командир 155-ї окремої механізованої бригади не причетний до побиття військовослужбовця, зафіксованого на відео, яке шириться мережею. У Сухопутних військах додали, що перевірка має встановити всі обставини події та дати правову оцінку діям причетних.

