Южная Корея получила боевой истребитель KF-21 Boramae: какие преимущества над МиГ КНДР (видео)

Министерство обороны Южной Кореи приняло на вооружение истребитель KF-21 Boramae, сообщили медиа. Самолет провел 1600 успешных полетов и доказал пригодность для защиты от авиации Северной Кореи, которая основывается на МиГ-29. Почему KF-21 считают лучшим истребителем, чем МиГ-29?

Истребитель KF-21 Boramae прошел почти три года дополнительных испытаний и показал, что способен дозаправляться в воздухе и запускать ракеты и бомбы, пояснили на профильном портале Defense Blog. Южнокорейское агентство по вопросам боевых действий (DAPA) подтвердило, что самолет готов выполнять боевые миссии. Первые восемь истребителей поступят в войско до конца 2026 года, а вся заказанная партия в 120 ед. — до конца 2032 года. Между тем после первых испытаний в 2021-2023 годах аналитики сравнивали возможности KF-21 Корейской Республики и МиГ-29 КНДР: есть разница по размерам, но скорость — почти одинаковая.

Истребитель KF-21 Boramae — сравнение с МиГ-29

Оборонное агентство Южной Кореи заявило, что к июню 2026 года полностью завершат доработку KF-21. Со времени первых тестов в 2023 году самолет показал, что имеет "достаточную стабильность и техническую надежность для выполнения задач в реальных боевых условиях". При этом отмечается, что страна делает шаг для того, чтобы иметь собственную военную авиацию и не зависят от поставок/договоренностей с партнерами.

"Это одобрение демонстрирует, что Корея полностью обеспечила собственные возможности разработки истребителей", — привело медиа слова руководителя DAPA Нох Чжи-мана.

В статье перечисляются испытания, которые прошел KF-21 Boramae, начиная с первых тестов в 2021 году. Среди них — дозаправка, пуски ракет, оценка "структурной целостности", долговечность и соблюдение летных характеристик. Также указано, что самолет имеет две версии: KF-21 Block-I — для выполнения задач класса "воздух-воздух", и KF-21 Block-II — для задач "воздух-земля".

Истребитель KF-21 Boramae — детали

Основные характеристики KF-21 Boramae (согласно данным на портале DAPA):

компания производитель — Korea Aerospace Industries (KAI), время разработки — 2021-2026;

дальность полета — 2871 км;

максимальная скорость — 2250 км/ч;

максимальная полезная нагрузка — 7711 кг (у МиГ-29 — 4000 кг);

взлетная масса — 25 583 кг;

вооружение — 10 подвесов для ракет, есть "усовершенствованное высокоточное оружие";

особенности — высокая маневренность и живучесть, радар AESA и усовершенствованная авионика, комплекс радиоэлектронной борьбы, инфракрасный поиск и отслеживание цели, электрооптический целеуказатель.

На профильном портале Global Military сравнили характеристики KF-21 и МиГ-29. Прежде всего, отмечается, что корейский самолет выполнил первый полет в 2022 году и стал на вооружении армии в 2026. Тем временем советский самолет, который используют в КНДР, старше на 50 лет: первый полет — 1977, стал на вооружение — 1983. Видим, что корейский самолет создавали ускоренными темпами: не семь лет, а три года. Сравнительная таблица, созданная на портале, показывает, что KF-21 имеет большую площадь крыла и большую высоту, и также может взять на борт больше вооружения. При этом оба самолета имеют одинаковую максимальную скорость, но, ко всему, МиГ-29 выше и дальше летает и имеет более сильный двигатель. Разница в цене не в пользу нового самолета: советский вариант стоит 25 млн долл. (ориентировочно), корейский — в три раза дороже (87,5 млн долл.).

Истребитель KF-21 Boramae — сравнение характеристики с МиГ-29

Отметим, Фокус писал о разработке истребителя KF-21 Boramae, над которым работали в Южной Корее. Летом 2024 года аналитики объяснили, почему южнокорейский истребитель KF-21 не сравнится с F-35. Указано, что Сеул планирует полностью заменить парк западных самолетов F-4 и F-5 собственной разработкой. Причина такого решения — меньшая цена, чем у американского аналога F-35.

Напоминаем, в апреле 2024 года медиа рассказали о технической документации на KF-21 Boramae, которую неизвестные злоумышленники "слили" в сеть. Тогда же стало известно, сколько истребителей KF-21 планируют изготовить для воздушных сил Южной Кореи.