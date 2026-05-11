Південна Корея отримала бойовий винищувач KF-21 Boramae: які переваги над МіГ КНДР (відео)

Міністерство оборони Південної Кореї прийняло на озброєння винищувач KF-21 Boramae, повідомили медіа. Літак провів 1600 успішних польотів та довів придатність для захисту від авіації Північної Кореї, яка ґрунтується на МіГ-29. Чому KF-21 вважають кращим винищувачем, ніж МіГ-29?

Винищувач KF-21 Boramae пройшов майже три роки додаткових випробувань та показав, що здатен дозаправлятись в повітрі та запускати ракети та бомби, пояснили на профільному порталі Defense Blog. Південнокорейське агентство з питань бойових дій (DAPA) підтвердило, що літак готовий виконувати бойові місії. Перші вісім винищувачів надійдуть у військо до кінця 2026 року, а вся замовлена партія у 120 од. — до кінця 2032 року. Тим часом після перших випробувань у 2021-2023 роках аналітики порівнювали можливості KF-21 Корейської Республіки та МіГ-29 КНДР: є різниця за розмірами, але швидкість — майже однакова.

Винищувач KF-21 Boramae — порівняння з МіГ-29

Оборонне агентство Південної Кореї заявило, що до червня 2026 року повністю завершать допрацювання KF-21. З часу перших тестів у 2023 році літак показав, що має "достатню стабільність і технічну надійність для виконання завдань у реальних бойових умовах". При цьому наголошується, що країна робить крок для того, щоб мати власну військову авіацію та не залежать від постачання/домовленостей з партнерами.

"Це схвалення демонструє, що Корея повністю забезпечила власні можливості розробки винищувачів", — навело медіа слова керівника DAPA Нох Чжі-мана.

У статті перелічуються випробування, які пройшов KF-21 Boramae, починаючи з перших тестів у 2021 році. Серед них — дозаправка, пуски ракет, оцінка "структурної цілісності", довговічність та дотримання льотних характеристик. Також вказано, що літак має дві версії: KF-21 Block-I — для виконання завдань класу "повітря-повітря", та KF-21 Block-II — для завдань "повітря-земля".

Винищувач KF-21 Boramae — деталі

Основні характеристики KF-21 Boramae (згідно з даними на порталі DAPA):

компанія виробник — Korea Aerospace Industries (KAI), час розробки — 2021-2026;

дальність польоту — 2871 км;

максимальна швидкість — 2250 км/год;

максимальне корисне навантаження — 7711 кг (у МіГ-29 — 4000 кг);

злітна маса — 25 583 кг;

озброєння — 10 підвісів для ракет, є "удосконалена високоточна зброя";

особливості — висока маневреність та живучість, радар AESA та вдосконалена авіоніка, комплекс радіоелектронної боротьби, інфрачервоний пошук та відстеження цілі, електрооптичний цілевказівник.

На профільному порталі Global Military порівняли характеристики KF-21 та МіГ-29. Найперше, зауважується, що корейський літак виконав перший політ у 2022 році та став на озброєнні армії у 2026, а радянський літак, який використовують у КНДР, старіший на 50 років: перший політ — 1977, став на озброєння — 1983. Бачимо, що корейський літак створювали прискореними темпами: не сім років, а три. Порівняльна таблиця, створена на порталі, показує, що KF-21 має більшу площу крила та більшу висоту, і також може взяти на борт більше озброєння. При цьому обидва літаки мають однакову максимальну швидкість, але, до всього, МіГ-29 вище і далі літає та має сильніший двигун. Різниця в ціні не на користь нового літака: радянський варіант коштує 25 млн дол. (орієнтовно), корейський — утричі дорожчий (87,5 млн дод.).

Винищувач KF-21 Boramae — порівняння характеристики з МіГ-29 Фото: Global Military

Зазначимо, Фокус писав про розробку винищувач KF-21 Boramae, над яким працювали у Південній Кореї. Влітку 2024 року аналітики пояснили, чому південнокорейський винищувач KF-21 не зрівняється з F-35. Вказано, що Сеул планує повністю замінити парк західних літаків F-4 і F-5 власною розробкою. Причина такого рішення — менша ціна, ніж в американського аналога F-35.

Нагадуємо, у квітні 2024 року медіа розповіли про технічну документацію на KF-21 Boramae, яку невідомі зловмисники "злили" у мережу. Тоді ж стало відомо, скільки винищувачів KF-21 планують виготовити для повітряних сил Південної Кореї.