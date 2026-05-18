Сравнять с землей базы ПВО: в Литве призвали атаковать Калининград в случае угрозы от РФ

Литва смирилась с возможностью скорого нападения со стороны России. В этом, по словам министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, заключается сила его страны. Он также считает, что НАТО сровняет военные базы РФ в Калининграде с землей, если это потребуется.

Кястутис Будрис посетил Цюрихский университет для чтения лекции в Европейском институте. И пообщался с журналистами швейцарского издания NZZ. Говорили о вероятности нападения России на страны ЕС, как Литва готовится к нападению и что можно сделать, чтобы защититься от российской агрессии.

Будрис осознает, что Литва находится в непосредственной близости от России, и агрессия Путина против этой страны очевидна. Если Путин нападет на НАТО, Прибалтика, скорее всего, станет первой целью.

Однако опасность, угрожающая Прибалтике, обычно игнорируется в европейском дискурсе. У жителей западной части континента свои проблемы: цены на бензин, популизм и перенаселенность. Будрис неустанно привлекает внимание к опасности, исходящей от России. И хочет защитить свободу Европы и Литвы.

Говоря о силе стран НАТО, Кястутис Будрис отметил, что Россия распространяет мифы о том, что могут захватить страны Балтии за два дня. Этот тезис давно опровергнут. "Это дает нам в Литве силы действовать". А говоря о российском эсклаве Калининграде на Балтийском море, Будрис не считает его угрозой.

"Мы должны показать россиянам, что можем прорваться сквозь небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы в случае кризиса сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные базы", — считает он.

В Литве трезво смотрят на политическую ситуацию в мире, но надеются, что сегодняшняя стратегическая дискуссия приведет все стороны к одному выводу: цена бездействия будет слишком высока.

"Следующим отрезвляющим моментом станет саммит НАТО в Анкаре этим летом. Нам, политикам, недостаточно поддерживать друг друга за закрытыми дверями. Мы должны делать это и публично", — отметил он, подтвердив, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

"Украина является неотъемлемой частью европейского сообщества и европейской безопасности. Нам нужны их возможности так же, как им нужны наши. Мы должны мыслить масштабно в отношении Европейского оборонного союза – включая Великобританию, Норвегию и Канаду… Есть новая группа стран, которые хотят стать похожими на нас. Мы должны им помочь. Я думаю об Украине, Молдове, Западных Балканах", — считает Будрис.

Он также уверен, что хоть НАТО сейчас и находится под давлением, но остается самой мощной организацией из когда-либо созданных.

"С точки зрения стратегического и оперативного планирования, а также военных возможностей, ей нет равных. Доверие между союзниками — основа сдерживания. Если даже мы сомневаемся в статье 5, почему наш противник должен в нее верить? Я не сомневаюсь в обязательстве взаимной обороны. Это самое близкое обещание, которое нации могут дать друг другу: умереть друг за друга", — сказал Будрис, подтвердив, что существуют четкие планы по обороне нашего региона. И Германия берет на себя центральную ответственность. К концу 2027 года Бундесвер разместит в странах Балтии полную немецкую бригаду в 5000 человек: "Я глубоко убежден, что Германия возьмет на себя ответственность за безопасность и оборону нашей страны. Германия дала нам слово".

Но есть и пробелы, которые Европа теперь должна восполнить: Европе нужны силы: сухопутные войска, военно-воздушные силы. Вооружение, флот: "Мы должны заполнить пробелы, образовавшиеся за десятилетия. Мы знаем, чего нам не хватает, и знаем, с чем может столкнуться НАТО".

И сейчас, когда США меняет свою политику относительно НАТО, все еще действуют ядерные гарантии США, так что европейцы могут сосредоточиться на линии обычного фронта. Но если европейские лидеры хотят защитить Европу самостоятельно, нужно переосмыслить все — включая ядерное сдерживание: "Нельзя сдерживать ядерную державу, такую ​​как Россия, без собственного ядерного противовеса".

Будрис также напомнил, что идея о том, что конфликт с Москвой затронет только ближайших соседей России, — это опасное заблуждение и часть российской пропаганды: "Если линия фронта рухнет, рухнет все — ЕС, экономика, общественный порядок. В Западной Европе нет ни одной безопасной деревни, которая избежала бы последствий войны. Мы должны наконец честно оценить цену отсутствия сдерживания".

В странах Балтии, включая Литву, по словам министра, жители осознают намерения и возможности России, а в Европе должны избавиться от влияния РФ: "Свободе нет альтернативы".

Напомним, только 14 мая российский военный самолет комплексной радиоэлектронной и фоторазведки Ил-20 зафиксировали в небе над Балтийским морем. Воздушные силы Польши отреагировали на угрозу и перехватили разведчик.

А в апреле французские истребители Rafale перехватили российский истребитель Су-30СМ. Подобные инциденты тогда случились четыре раза в течение недели.