США хотят получить украинские технологии изготовления дронов, — Bloomberg

Украина и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном соглашении в сфере беспилотников. Вашингтон заинтересован в доступе к украинским военным технологиям и интеллектуальной собственности.

Американская сторона рассматривает возможность получения технологических решений, которые Украина разработала во время полномасштабной войны с Россией, в частности в сфере FPV-дронов, морских беспилотников и систем автономного управления, сообщило информационное агентство Bloomberg 19 мая.

Киев заявил, что США стремятся к передаче технологий и доступа к правам интеллектуальной собственности от Украины в рамках соглашения по беспилотникам, которое ожидает одобрения на самом высоком политическом уровне. Министерство обороны США обратилось с просьбой провести испытания ряда украинской оборонной продукции, включая беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

Вашингтон рассматривает их потенциальную закупку для военного использования, сообщил чиновник. Соглашение еще не окончательно заключено. Растущий интерес со стороны США свидетельствует о том, как крупнейшая в мире армия стремится использовать опыт использования беспилотников, который Украина приобрела в течение четырех лет борьбы против российского вторжения.

Благодаря сочетанию новых технологий и тактики, Украина смогла нанести удары глубоко вглубь территории России, и замедлить наступление Москвы на поле боя, а также нанести значительный ущерб нефтяным объектам, которые помогают финансировать военную машину Кремля.

Украинское оружие уже прошло масштабные боевые испытания, но Вашингтон хочет оценить продукцию внутри страны собственными силами, прежде чем действовать дальше. США также, похоже, заинтересованы в получении доступа к критически важным технологиям и, потенциально, прав интеллектуальной собственности, которые позволили бы им воспроизвести это оружие. Ранее в этом месяце США направили Киеву проект письма о намерениях с просьбой провести испытания украинской военной продукции, а также потенциальные контракты, если эти системы будут выбраны. В письме не уточняются детали или объем потенциальной сделки.

Украина предлагает США боевые технологии в обмен на системы Patriot

"В результате работы с Государственным департаментом и Пентагоном был разработан проект рамочного документа, который сейчас рассматривается обеими сторонами на различных институциональных уровнях. Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству, которое усилит мощь наших вооруженных сил", — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Киев и Вашингтон начали переговоры по соглашению о поставках украинского оружия в США несколько лет назад, после нападения России. С тех пор Украина быстро развивала передовые военные технологии, в частности беспилотники, которые оказались критически важными в войне. Военные планировщики в Киеве делают ставку на эти технологии, чтобы иметь возможность противостоять гораздо большему противнику как по человеческим, так и по экономическим ресурсам.

Эти достижения также получили одобрение администрации США. Министр армии Дэн Дрисколл назвал операционную систему для украинской сети дронов "абсолютно невероятной".

"Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую стрелковую платформу в одну единую сеть. Наша система этого не делает", — сказал Дрисколл Комитету Сената США по вооруженным силам в этом месяце.

Проект документа, похоже, структурирован таким образом, чтобы позволить американским военным испытать и оценить украинские системы, пытаясь сформировать собственные будущие требования.

Кроме этого, США могут стремиться помочь создать уникальный для Украины технологический уровень: терминальное управление на основе искусственного интеллекта, навигацию без GPS, устойчивые к помехам каналы передачи данных и проверенную в боях доктрину, отметил представитель оборонной промышленности США. Пентагон также мог бы использовать украинские системы как основу для сравнения с американскими системами.

США стремятся приобрести у Украины ряд пока неидентифицированной военной продукции в рамках модернизации своих вооруженных сил, учитывая опыт войны с Ираном, который использовал технологии беспилотников. С начала конфликта с Ираном Украина продает свой военный опыт и беспилотники-перехватчики США и их союзникам в Персидском заливе.

Зато Киев хотел получить крайне необходимые системы ПВО и ракеты Patriot, которые оказались очень эффективными в перехвате российских баллистических ракет. Украина уже заключила двусторонние соглашения с несколькими странами Персидского залива о получении финансовой, энергетической и технической поддержки в обмен на помощь, которую она оказала в отражении атак иранских беспилотников, сообщал журналистам в апреле президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил деталей.

