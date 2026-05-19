США хочуть отримати українські технології виготовлення дронів, — Bloomberg

Україна та Сполучені Штати ведуть переговори щодо можливої угоди у сфері безпілотників. Вашингтон зацікавлений у доступі до українських військових технологій та інтелектуальної власності.

Американська сторона розглядає можливість отримання технологічних рішень, які Україна розробила під час повномасштабної війни з Росією, зокрема у сфері FPV-дронів, морських безпілотників та систем автономного управління, повідомило інформаційне агентство Bloomberg 19 травня.

Київ заявив, що США прагнуть передачі технологій та доступу до прав інтелектуальної власності від України в рамках угоди щодо безпілотників, яка очікує схвалення на найвищому політичному рівні. Міністерство оборони США звернулося з проханням провести випробування низки української оборонної продукції, включаючи безпілотники та системи радіоелектронної боротьби.

Відео дня

Вашингтон розглядає їх потенційну закупівлю для військового використання, повідомив чиновник. Угода ще не остаточно укладена. Зростаючий інтерес з боку США свідчить про те, як найбільша у світі армія прагне використати досвід використання безпілотників, який Україна набула протягом чотирьох років боротьби проти російського вторгнення.

Завдяки поєднанню нових технологій і тактики, Україна змогла завдати ударів глибоко вглиб території Росії, та уповільнити наступ Москви на полі бою, а також завдати значної шкоди нафтовим об'єктам, які допомагають фінансувати військову машину Кремля.

Українська зброя вже пройшла масштабні бойові випробування, але Вашингтон хоче оцінити продукцію всередині країни власними силами, перш ніж діяти далі. США також, схоже, зацікавлені в отриманні доступу до критично важливих технологій і, потенційно, прав інтелектуальної власності, які дозволили б їм відтворити цю зброю. Раніше цього місяця США надіслали Києву проєкт листа про наміри з проханням провести випробування української військової продукції, а також потенційні контракти, якщо ці системи будуть обрані. У листі не уточнюються деталі чи обсяг потенційної угоди.

Україна пропонує США бойові технології в обмін на системи Patriot

"В результаті роботи з Державним департаментом та Пентагоном було розроблено проект рамкового документа, який наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях. Ми прагнемо взаємовигідної співпраці, яка посилить міць наших збройних сил", — заявила посол України в США Ольга Стефанішина.

Київ і Вашингтон почали переговори щодо угоди про постачання української зброї до США кілька років тому, після нападу Росії. Відтоді Україна швидко розвивала передові військові технології, зокрема безпілотники, які виявилися критично важливими у війні. Військові планувальники в Києві роблять ставку на ці технології, щоб мати змогу протистояти набагато більшому супротивнику як за людськими, так і за економічними ресурсами.

Ці досягнення також отримали схвалення адміністрації США. Міністр армії Ден Дрісколл назвав операційну систему для української мережі дронів "абсолютно неймовірною".

"Вона повністю інтегрує кожен дрон, кожен датчик і кожну стрілецьку платформу в одну єдину мережу. Наша система цього не робить", — сказав Дрісколл Комітету Сенату США з питань збройних сил цього місяця.

Проєкт документа, схоже, структурований таким чином, щоб дозволити американським військовим випробувати та оцінити українські системи, намагаючись сформувати власні майбутні вимоги.

Окрім цього, США можуть прагнути допомогти створити унікальний для України технологічний рівень: термінальне керування на основі штучного інтелекту, навігацію без GPS, стійкі до перешкод канали передачі даних та перевірену в боях доктрину, зазначив представник оборонної промисловості США. Пентагон також міг би використовувати українські системи як основу для порівняння з американськими системами.

США прагнуть придбати в України низку поки що неідентифікованої військової продукції в рамках модернізації своїх збройних сил з огляду на досвід війни з Іраном, який використовував технології безпілотників. З початку конфлікту з Іраном Україна продає свій військовий досвід і безпілотники-перехоплювачі США та їхнім союзникам у Перській затоці.

Натомість Київ хотів отримати вкрай необхідні системи ППО та ракети Patriot, які виявилися дуже ефективними у перехопленні російських балістичних ракет. Україна вже уклала двосторонні угоди з кількома країнами Перської затоки про отримання фінансової, енергетичної та технічної підтримки в обмін на допомогу, яку вона надала у відбитті атак іранських безпілотників, повідомляв журналістам у квітні президент України Володимир Зеленський. Він не уточнив деталей.

Нагадаємо, що у В’єтнамі показали прототип дрона-камікадзе, створеного на базі дитячого радіокерованого кораблика та гранатомета RPG. Розробники заявили, що апарат призначений для атак на морські цілі та може використовуватися як дешевий ударний безпілотник.

Раніше ми також інформували, що чеська компанія PBS Group розширює виробництво реактивних двигунів для дронів у Європі та СШАР. Реактивні безпілотники стають новим етапом розвитку сучасної війни через високу швидкість і складність перехоплення.