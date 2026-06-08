"Криминал почувствует слабину": в Нацполиции объяснили, почему нельзя массово мобилизовать правоохранителей

Массовая отправка полицейских на фронт может обернуться кадровым кризисом в правоохранительной системе и ростом преступности в тыловых регионах. В Нацполиции отмечают, что значительная часть личного состава уже участвует в боевых действиях, а дальнейшее сокращение кадров может сказаться на безопасности граждан.

Как рассказал заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов в интервью РБК-Украина, сейчас почти 9 тысяч правоохранителей выполняют задачи непосредственно на передовой, а еще около 34 тысяч несут службу в областях, граничащих с зоной боевых действий.

По его словам, полицейские воюют в составе штурмовой бригады "Ярость", спецподразделения "Хищник" и стрелковых батальонов. Вместе с военными они участвовали в обороне Бахмута, Авдеевки, Клещеевки в Донецкой области, а также Малой Токмачки, Гуляйполя и других населенных пунктов Запорожской области.

В общем, боевые подразделения полиции комплектуются исключительно за счет действующих сотрудников. Именно они проходят ротацию и пополняют ряды подразделений, которые работают на самых опасных направлениях фронта. Как отметил Андрей Небытов, такой подход уже приводит к дефициту кадров в системе, поскольку привлечение новых людей из-за Нацполиции для этих задач не предусмотрено.

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Отдельно он обратил внимание на то, что подготовка профессионального следователя или оперативника является длительным процессом. Чтобы сформировать специалиста, способного качественно расследовать преступления и работать с доказательствами, нужны не только месяцы обучения, но и годы практического опыта.

По мнению заместителя главы Нацполиции, массовая мобилизация правоохранителей может привести к опасным последствиям для внутренней безопасности страны.

"По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается — криминал чувствует слабину. Без полицейских любая страна в мире зашатается, и это не наше предположение, а международный опыт и четкий расчет", — пояснил правоохранитель изданию.

Он подчеркнул, что даже во время полномасштабной войны полиция ежедневно остается службой, которая первой реагирует на чрезвычайные происшествия. Только с начала года на спецлинию "102" поступило более 3,3 миллиона обращений. Среди них — сообщения о домашнем насилии, ограблениях, тяжких телесных повреждениях, изнасилованиях и убийствах.

Кроме того, Небытов привел пример события во Франции после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Несмотря на то, что к обеспечению порядка в Париже было привлечено около 8 тысяч полицейских, правоохранителям пришлось задержать более 400 участников массовых беспорядков.

Во время празднований во французской столице участники беспорядков перекрывали движение транспорта, жгли велосипеды, повреждали автомобили и заведения питания, разрушали городскую инфраструктуру и грабили магазины. По словам представителя Нацполиции, этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно достаточное количество правоохранителей для поддержания общественного порядка даже в странах с развитой системой безопасности.

"Неужели вы помните хоть что-то подобное у нас в стране во время проведения Евро-2012?", — спросил он.

Напомним, что, как рассказывала военный омбудсмен Ольга Решетилова, около 7% мобилизованных украинцев имеют законное право на отсрочку, однако из-за ошибок при мобилизации все равно попадают в армию. По ее словам, такие случаи создают дополнительную нагрузку на армию и государственные структуры, а средства на содержание этих военнослужащих фактически расходуются неэффективно.

Также Фокус писал, что в Украине рассматривают варианты усиления ответственности для тех, кто уклоняется от мобилизации. В частности, речь может идти об ограничении доступа к отдельным государственным услугам и правам, а также новых запретах, например в сфере нотариальных действий.