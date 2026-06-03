Лишение права водить авто это только начало: как еще хотят ограничить "уклонистов"

В Украине рассматривают возможность усиления влияния на тех украинцев, которые уклоняются от мобилизации. Поэтому возможны изменения в доступе к отдельным государственным сервисам.

Речь идет о мерах, которые могут касаться не только финансовых санкций, но также доступа к отдельным госсервисам и правам, сообщает "Телеграф".

Одним из уже существующих механизмов является возможность ограничения права управления транспортным средством. В законе предусмотрено, что Территориальные центры комплектования (ТЦК) могут обращаться в суд с соответствующими исками, чтобы временно ограничить нарушителя в праве управления автомобилем.

При этом, по данным аналитической платформы с государственными открытыми данными Opendatabot, за время полномасштабной войны в Украине всего было зафиксировано лишь 135 таких дел в судах. Только в 10 случаях суды удовлетворили требования ТЦК, то есть чуть более 7%.

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92% подобных производств тормозятся еще на процессуальном этапе из-за ошибок ТЦК в исках или из-за неуплаты судебного сбора.

Теперь рассматривается возможность ограничить тех, кто уклоняется от мобилизации, еще и в других правах: запретить определенные нотариальные услуги.

О том, что такие идеи обсуждаются в стенах парламента, уже говорил член комитета по нацбезопасности Вадим Ивченко, говоря, что в Раде готовят новые наказания для "уклонистов" и СЗЧ.

Напомним, в Раде предлагают полностью переписать правила отсрочки от армии. Депутаты зарегистрировали законопроект о так называемом "справедливом бронировании", который уже вызвал скандал и обвинения в попытке узаконить "откуп" от службы.

Между тем военные говорят о резком ухудшении качества мобилизационного ресурса. В подразделения массово попадают люди с серьезными проблемами со здоровьем, зависимостями или низкой мотивацией, что затрудняет выполнение задач.