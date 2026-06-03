Позбавлення права водити авто це тільки початок: як ще хочуть обмежити "ухилянтів"

В Україні розглядають можливість посилення впливу на тих українців, які ухиляються від мобілізації. Тому можливі зміни у доступі до окремих державних сервісів.

Йдеться про заходи, які можуть торкатися не тільки фінансових санкцій, але також доступу до окремих держсервісів та прав, повідомляє "Телеграф".

Одним із вже існуючих механізмів є можливість обмеження права керування транспортним засобом. У законі передбачено, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть звертатися до суду з відповідними позовами, аби тимчасово обмежити порушника у праві керування автомобіля.

При цьому, за даними аналітичної платформи з державними відкритими даними Opendatabot, за час повномасштабної війни в Україні всього було зафіксовано лише 135 таких справ у судах. Лише у 10 випадках суди задовольнили вимоги ТЦК, тобто трохи більше ніж 7%.

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92% подібних проваджень гальмуються ще на процесуальному етапі через помилки ТЦК у позовах або через несплати судового збору.

Тепер розглядається можливість обмежити тих, хто ухиляється від мобілізації, ще і у інших правах: заборонити певні нотаріальні послуги.

Про те, що такі ідеї обговорюються у стінах парламенту, вже говорив член комітету з нацбезпеки Вадим Івченко, кажучи, що у Раді готують нові покарання для "ухилянтів" та СЗЧ.

Нагадаємо, у Раді пропонують повністю переписати правила відстрочки від армії. Депутати зареєстрували законопроєкт про так зване "справедливе бронювання", що вже спричинив скандал і звинувачення у спробі узаконити "відкуп" від служби.

Тим часом військові кажуть про різке погіршення якості мобілізаційного ресурсу. У підрозділи масово потрапляють люди із серйозними проблемами зі здоров'ям, залежностями або низькою мотивацією, що ускладнює виконання завдань.