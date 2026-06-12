Пьяный надзиратель и мобилизованные с инвалидностью: омбудсмен выявил нарушения в Тернопольском ТЦК

Людей с инвалидностью, психическими расстройствами и серьезными проблемами со здоровьем незаконно удерживали в Тернопольском районном и городском ТЦК и СП. После вмешательства представителей Офиса омбудсмена пятерых лиц, не подлежащих мобилизации, освободили и внесли изменения в их военно-учетные данные.

На своей странице в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Любинец сообщил, что представители Офиса омбудсмена совершили мониторинговый визит в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП, в ходе которого зафиксировали ряд нарушений прав граждан.

По словам Любинца, во время проверки в помещении находились около 28 мобилизованных мужчин. Из них 17 человек обратились к омбудсмену с письменными жалобами на возможные нарушения их прав. Люди сообщали о ненадлежащем оформлении документов, возможных нарушениях во время мобилизационных мероприятий, а также о несоблюдении установленных процедур при прохождении военно-врачебной комиссии.

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"И это не популистские заявления или абстрактные разговоры об изменениях. Это выводы людей, которые собственными глазами увидели ситуацию, связанную с "бусификацией", — написал чиновник.

Особое внимание представители Офиса омбудсмена уделили состоянию здоровья части граждан, содержавшихся в ТЦК. Среди них были люди с инвалидностью, психическими расстройствами и хроническими заболеваниями. По данным проверки, у одного из мужчин была полностью неработоспособная рука, у другого — металлический штифт в ноге, некоторые перенесли операцию на сердце или имели умственную отсталость.

Кроме того, в ходе визита было установлено, что один из сотрудников, осуществлявший надзор за мобилизованными, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как отметил Любинец, уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму.

В Тернопольском ТЦК содержались люди с психическими расстройствами и инвалидностью Фото: Facebook Дмитрий Лубинец

По итогам вмешательства представителей омбудсмена пятеро мужчин были освобождены. Среди них — человек с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое людей с психическими расстройствами, а также двое мужчин, которым до достижения предельного мобилизационного возраста оставалось около шести месяцев. После проверки в их военно-учетные документы внесли изменения о снятии с воинского учета.

Уполномоченный сообщил, что все выявленные факты были задокументированы и переданы руководству для принятия мер. По итогам мониторингового визита Офис омбудсмена подготовил официальные материалы с требованием устранить выявленные нарушения и не допускать подобных случаев в будущем.

Также Любинец напомнил о ситуации в Ужгородском районном ТЦК и СП, где после предварительной проверки правоохранители сообщили о подозрении нескольким должностным лицам. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и пытки военнообязанного. По словам омбудсмена, ответственность за нарушение прав человека должна наступать независимо от должности или звания причастных лиц.

По мнению уполномоченного, выявленные в ходе проверки факты свидетельствуют о необходимости скорейших изменений в системе мобилизации.

"Моя позиция остается неизменной: ответственность должна быть неотвратимой для всех, независимо от должности или звания. Надеюсь, что и в этой ситуации будет принята надлежащая мера. Мы работаем не ради отчетов, а ради реальных изменений и защиты прав человека", — отметил он.

Ранее Дмитрий Лубинец рассказывал о многочисленных нарушениях в работе ТЦК и СП, в частности о случаях незаконного удержания граждан, один из которых длился рекордные 50 дней. По его словам, за первое полугодие 2026 года офис омбудсмена получил более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК, среди которых — применение силы, изъятие телефонов и возможные нарушения во время прохождения ВЛК.

Также "Фокус" сообщал, что правоохранительные органы объявили подозрения трем должностным лицам Ужгородского районного ТЦК после выявления фактов незаконного содержания и жестокого обращения с мобилизованными. В ходе проверки было установлено, что людей содержали в ненадлежащих условиях, приковывали наручниками к батарее, а одного ветерана войны незаконно удерживали в помещении ТЦК в течение 60 дней.