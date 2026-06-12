П'яний наглядач і мобілізовані з інвалідністю: омбудсман виявив порушення у Тернопільському ТЦК

Людей з інвалідністю, психічними розладами та серйозними проблемами зі здоров’ям незаконно утримували у Тернопільському районному та міському ТЦК та СП. Після втручання представників Офісу омбудсмана п’ятьох осіб, які не підлягали мобілізації, звільнили та внесли зміни до їхніх військово-облікових даних.

На своїй сторінці у Telegram уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Любінець повідомив, що представники Офісу омбудсмана провели моніторинговий візит до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП, під час якого зафіксували низку порушень прав громадян.

За словами Любінця, під час перевірки у приміщенні перебували близько 28 мобілізованих чоловіків. Із них 17 осіб письмово звернулися до омбудсмана зі скаргами на можливі порушення їхніх прав. Люди повідомляли про неналежне оформлення документів, можливі порушення під час мобілізаційних заходів, а також недотримання встановлених процедур під час проходження військово-лікарської комісії.

Відео дня

"І це не популістські заяви чи абстрактні розмови про зміни. Це висновки людей, які побачили ситуацію пов’язану із бусифікацією на власні очі", — написав посадовець.

Окрему увагу представники Офісу омбудсмана звернули на стан здоров’я частини громадян, яких утримували в ТЦК. Серед них були люди з інвалідністю, психічними розладами та хронічними захворюваннями. За даними перевірки, один із чоловіків мав повністю недієздатну руку, інший — металевий штир у нозі, дехто переніс операцію на серці або мав розумову відсталість.

Крім того, під час візиту було виявлено, що один із працівників, який здійснював нагляд за мобілізованими, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Як зазначив Любінець, рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму.

У Тернопільському ТЦК утримували людей із психічними розладами та інвалідністю Фото: Facebook Дмитро Лубінець

За результатами втручання представників омбудсмана п’ятьох чоловіків було звільнено. Серед них — особа з довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами, а також двоє чоловіків, яким до досягнення граничного мобілізаційного віку залишалося близько шести місяців. Після перевірки до їхніх військово-облікових документів внесли зміни щодо зняття з військового обліку.

Уповноважений повідомив, що всі виявлені факти були задокументовані та передані керівництву для реагування. За підсумками моніторингового візиту Офіс омбудсмана підготував офіційні матеріали з вимогою усунути виявлені порушення та не допустити подібних випадків у майбутньому.

Також Любінець нагадав про ситуацію в Ужгородському районному ТЦК та СП, де після попередньої перевірки правоохоронці повідомили про підозру кільком посадовцям. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та катування військовозобов’язаного. За словами омбудсмана, відповідальність за порушення прав людини має наставати незалежно від посади чи звання причетних осіб.

На думку уповноваженого, виявлені під час перевірки факти свідчать про необхідність якнайшвидших змін у системі мобілізації.

"Моя позиція залишається незмінною: відповідальність має бути невідворотною для всіх, незалежно від посади чи звання. Сподіваюся, що й у цій ситуації буде належна реакція. Працюємо не заради звітів, а заради реальних змін і захисту прав людини", — зауважив він.

Раніше Дмитро Лубінець розповідав про численні порушення в роботі ТЦК та СП, зокрема випадки незаконного утримання громадян, один із яких тривав рекордні 50 днів. За його словами, за перше півріччя 2026 року офіс омбудсмана отримав понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК, серед яких — застосування сили, вилучення телефонів та можливі порушення під час проходження ВЛК.

Також Фокус писав, що правоохоронці оголосили підозри трьом посадовцям Ужгородського районного ТЦК після виявлення фактів незаконного утримання та жорстокого поводження з мобілізованими. Під час перевірки встановили, що людей утримували в неналежних умовах, приковували кайданками до батареї, а одного ветерана війни незаконно тримали в приміщенні ТЦК протягом 60 днів.