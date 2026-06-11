50 днів без права вийти і 3 тисячі скарг: Лубінець розповів про "рекордні" затримання ТЦК (відео)

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в одному територіальному центрі комплектування людей тримали по кілька тижнів і був навіть "рекорд" у 50 днів. При цьому за перші пів року 2026 року офіс омбудсмена зафіксував понад 3 тисячі скарг на роботу ТЦК: кількість звернень зросла у 300 разів, порівняно з 2022 роком. Які порушення зафіксували та що слід зробити, щоб виправити проблеми у системі мобілізації?

Понад 3 тисячі скарг на порушення ТЦК — це лише офіційні звернення, але цю цифру можна збільшити утричі через факти, про які пишуть медіа та соцмережі, сказав Лубінець в ефірі медіа "5 канал". Омбудсмен виділив кілька груп основних порушень, які допускаються в системі мобілізації. Серед них — незаконне тривале обмеження волі, коли в людей забирають телефони й при цьому ніхто з родичів не знає про їхнє місцеперебування. Найбільший "рекорд" — це 50 днів, пролунало в ефірі.

"Ми знаходимо людей, які там знаходяться тиждень, два, три, найбільш довгим зафіксованим станом на сьогодні терміном перебування, незаконного перебування людини в приміщенні ТЦК і СП — це 50 днів", — сказав Лубінець.

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Найпоширеніші групи скарг на ТЦК — це необґрунтоване застосування фізичної сили, носіння балаклав, які закривають обличчя, незаконне вилучення особистих речей (зокрема, телефонів), і також "незаконне тримання громадян в приміщеннях ТЦК; фактично ці приміщення перетворились на місця несвободи, без юридичного статусу". Крім того, родинам не повідомляють, куди ділась людина, аж поки її виявляють у навчальному центрі. До всього — формальне проходження військово-лікарської комісії, додав омбудсмен.

"Є випадки, коли по документах військово-лікарська комісія, аналізуючи медичний стан людини, оформила всі папери, що людина повністю придатна за 15 хвилин, причому це було посередині ночі", — пролунало в ефірі.

Лубінець заявив, що передав главі Міністерва оборони звіт зі скаргами на роботу ТЦК і той пообіцяв, що врахує це під час проведення реформі системи мобілізації.

"Я от в цей понеділок отримав документи на погодження — проєкт наказу про створення такої робочої групи [з врегулювання питання порушення прав громадян України, пов'язаних з мобілізацією]", — додав посадовець.

Посилення мобілізації — яка реакція ТЦК

Зауважмо, Дмитро Лубінець не озвучив, у якому саме терцентрі комплектування людей утримували по 50 діб. Втім, 5 червня Фокус писав про перевірку, яку команда омбудсмена провела в Ужгородському районному військкоматі. З'ясувалось, що саме тут людей тримали по "21, 24, 30 і навіть 50 днів" без контактів із зовнішнім світом. Крім того, був чоловік з посвідченням учасника бойових дій, якого утримували у ТЦК, хоч бачили його документи. Серед порушень — утримування людей у не пристосованому приміщенні, а декого прикріплювали кайданками до шведської стінки.

Інформація про порушення з'явилась у квітні 2026 року. Представник Ужгородського обласного ТЦК доповів на засіданні слідчої комісії, що йому не відомо про випадки утримання людей по кілька тижнів. Щодо умов утримання, то він пояснив, що ішлося про невеликий приймальний пункт в орендованому приміщенні, де створили нормальні, хоч і з обмеженнями, умови. Новіших коментарів не відшукалось.

Нагадуємо, Фокус писав про реформу мобілізації та ТЦК, над якою працюють у Міноборони: презентацію планують провести у середині червня.