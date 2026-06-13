"А***ый каратель": россияне паникуют из-за новой разработки ВСУ (фото, видео)

Российские провоенные паблики сообщают о появлении в украинских подразделениях новейшей бомбы, которую сбрасывают с дронов. Особенностью её применения является отложенное время взрыва и высокая проникающая способность взрывного устройства.

Эксперты убеждены, что российские провоенные паблики и блогеры высказывают предположение, что такие боеприпасы способны пробивать различные укрытия — сетки, металлические клетки и защитные сооружения. Об этом сообщает Forbes.

💥 Ukraine's new penetrator bomb appears to be highly effective with its delayed fuse. https://t.co/Obj3FzCNet pic.twitter.com/SYsjj86SRp — Igor Sushko (@igorsushko) June 9, 2026

Издание отмечает, что новый украинский снаряд имеет квадратную форму с металлическим наконечником, похожим на штырь для установки столба ограждения. На нем видна надпись "А***ный каратель" на красно-черном фоне наклейки.

Утверждается, что это боеприпас проникающего действия с отложенным временем взрыва. По словам автора публикации, это уже вызвало беспокойство среди российских военных блогеров.

Відео дня

"По их мнению, новое оружие ставит под сомнение эффективность имеющихся укрытий и защитных сооружений. Массовое использование FPV-дронов и беспилотников-бомбардировщиков заставило российские войска укрываться в блиндажах, а дороги и важные объекты прикрывать сетками, металлическими клетками и другими защитными сооружениями. Однако несколько недель назад в российских источниках начали появляться сообщения о новом украинском боеприпасе, способном пробивать такие препятствия", — говорится в материале.

Опубликованные фотографии свидетельствуют о серийном производстве боеприпасов такого типа Фото: X (Twitter)

Новые фотографии, как пишут журналисты, свидетельствуют о том, что этот тип боеприпасов, возможно, уже производится серийно. Также было опубликовано видео, на котором показано его применение.

"Украина использует тяжелые беспилотные летательные аппараты-бомбардировщики различных типов. Россияне часто называют все такие аппараты общим термином "Баба Яга". Обычно такие беспилотники сбрасывают переделанные минометные мины, противотанковые мины или другие адаптированные боеприпасы. Но новая бомба специально разработана для поражения защищенных целей и пробивания укрытий", — констатирует автор материала Дэвид Хэмблинг.

Ранее Фокус сообщал о том, как ВСУ устраивают врагу "логистический локдаун". Журналист Денис Попович приводит аналогию с артерией, в которой образуется тромб, а украинские дроны устраивают такие "тромбы" на важнейших путях сообщения у фронта.

Впоследствии стало известно, что украинские дроны атаковали "Крымский титан". Производство на предприятии, которое занимается выпуском диоксида титана для нужд ВПК РФ, приостановлено.