"А***ий каратєль": росіяни панікують через нову розробку ЗСУ (фото, відео)

Російські провоєнні пабліки повідомляють про появу в українських підрозділах новітньої бомби, яку скидають з дронів. Особливістю його використання є відкладений час підриву та висока прокинаюча дія вибухового засобу.

Фахівці переконані, що російські провоєнні пабліки та блогери висловлюють припущення, що такі боєприпаси здатні пробивати різні укриття — сітки, металеві клітки та захисні споруди. Про це повідомляє Forbes.

💥 Ukraine's new penetrator bomb appears to be highly effective with its delayed fuse. https://t.co/Obj3FzCNet pic.twitter.com/SYsjj86SRp — Igor Sushko (@igorsushko) June 9, 2026

Видання вказує, що новий український снаряд має квадратну форму з металевим наконечником, схожим на штир для встановлення стовпа огорожі. На ньому видніється напис "А***ьний каратєль" на червоно-чорному тлі стікера.

Стверджується, що це — боєприпас проникаючої дії та має відкладений час підриву. За словами автора публікації, і він уже викликав занепокоєння серед російських військових блогерів.

Відео дня

"На їхню думку, нова зброя ставить під сумнів ефективність наявних укриттів і захисних конструкцій. Масове використання FPV-дронів та безпілотників-бомбардувальників змусило російські війська ховатися в бліндажах, а дороги й важливі об'єкти вкривати сітками, металевими клітками та іншими захисними спорудами. Однак кілька тижнів тому в російських джерелах почали з'являтися повідомлення про новий український боєприпас, здатний пробивати такі перешкоди", — вказано в тексті.

Оприлюднені фото говорять про серійне виробництво боєприпасів такого типу Фото: X (Twitter)

Нові фотографії, як пишуть журналісти, свідчать про те, що цей тип боєприпасів може вже вироблятися серійно. Також було оприлюднено відео, на якому показано його застосування.

"Україна використовує важкі безпілотники-бомбардувальники різних типів. Росіяни часто називають усі такі апарати загальним терміном "Баба Яга". Зазвичай такі безпілотники скидають перероблені мінометні міни, протитанкові міни або інші адаптовані боєприпаси. Але нова бомба є спеціально розробленою для ураження захищених цілей і пробиття укриттів", — констатує автор матеріалу Девід Гемблінг.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗСУ влаштовують "логістичний локдаун" ворогові. Журналіст Денис Попович наводить аналогію з артерією, в якій утворюється тромб, а українські дрони влаштовують такі "тромби" на найважливіших шляхах сполучення біля фронту.

Згодом стало відомо, що українські дрони атакували "Кримський титан". Виробництво на підприємстві, яке виготовляє диоксид титану, обслуговуючи ВПК РФ, призупинено.