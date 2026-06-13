Дихати стане легше: українські дрони атакували "Кримський титан"

Українські безпілотники вночі атакували завод "Кримський титан" у Армянську. Виробництво на підприємстві, яке виготовляє диоксид титану, обслуговуючи ВПК РФ, призупинено.

У ніч на суботу, 13 червня, Сили безпілотних систем здійснили "візит ввічливості" на завод "Кримський титан" у місті Армянськ Перекопського району в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, об'єктивний контроль підтвердив нанесення уражень.

"Пожежа вирує. Виробництво призупинено", — поінформував військовий.

Він зазначив, що найбільший у Східній Європі завод, що належав українському бізнесмену Дмитру Фірташу, був "віджатий" під час окупації півострова, й наразі випускає базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки, отруюючи околиці смородом сірки.

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"Як законсервують — дихати Армянську стане легше", — наголосив Бровді, обіцяючи продовження атак.

Атака на "Кримський титан"

Загалом на заводі було зафіксовано 23 прильоти, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих мешканців.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали усі цехи, а працівники першої зміни отримали розпорядження не з'являтися на роботі, допоки тривають пожежі. Утім, місцеві повідомляють, що пожежники не можуть загасити вогонь через хімічний характер виробництва.

Наразі у місті відчувається гар та запах сірки. При цьому окупаційна влада запевняє, що у повітрі перевищення гранично допустимих норм концентрації речовин нібито немає.

Нагадаємо, Роберт Бровді розповідав агентству Reuters, що Крим незабаром опиниться у повній ізоляції завдяки ударам дронів.

Також Фокус писав, що в ніч на 11 червня українські військові завдали ударів по мостах в Армянську та влучили по вантажівках Збройних сил Російської Федерації.