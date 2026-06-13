Дышать станет легче: украинские дроны атаковали "Крымский титан"

Ночью украинские беспилотники атаковали завод "Крымский титан" в Армянске. Производство на предприятии, которое занимается выпуском диоксида титана для нужд ВПК РФ, приостановлено.

В ночь на субботу, 13 июня, Силы беспилотных систем совершили "визит вежливости" на завод "Крымский титан" в городе Армянск Перекопского района во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, объективный контроль подтвердил нанесение повреждений.

"Пожар бушует. Производство приостановлено", — сообщил военный.

Он отметил, что крупнейший в Восточной Европе завод, принадлежавший украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, был "отжат" во время оккупации полуострова и в настоящее время производит исходное сырье для изготовления пороха, ракетного топлива и взрывчатки, отравляя окрестности зловонием серы.

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"Как только объект законсервируют, дышать в Армянске станет легче", — подчеркнул Бровди, пообещав продолжить атаки.

Нападение на "Крымский титан"

Всего на заводе было зафиксировано 23 попадания, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что в результате атаки пострадали все цеха, а работникам первой смены было приказано не выходить на работу, пока продолжаются пожары. Впрочем, местные жители сообщают, что пожарные не могут потушить огонь из-за химического характера производства.

В настоящее время в городе ощущается дым и запах серы. При этом оккупационные власти уверяют, что в воздухе якобы нет превышения предельно допустимых норм концентрации веществ.

Напомним, Роберт Бровди сообщил агентству Reuters, что Крым вскоре окажется в полной изоляции из-за ударов дронов.

Также "Фокус" сообщал, что в ночь на 11 июня украинские военные нанесли удары по мостам в Армянске и поразили грузовики Вооруженных сил Российской Федерации.