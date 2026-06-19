Москва и область вновь подверглись атаке дронов: Собянин сообщил о 19 сбитых целях (видео)

19 июня в Москве сообщили о новой атаке беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, силы ПВО в течение дня якобы сбили 19 БПЛА, летевших в направлении российской столицы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сначала он заявил, что силы ПВО Минобороны РФ уничтожили три беспилотника, летевшие на Москву. Впоследствии Собянин несколько раз сообщал о новых перехватах. По его словам, были сбиты ещё три дрона, затем четыре, ещё четыре, два и ещё три беспилотника.

"Силами ПВО Минобороны были сбиты три БПЛА, летевшие на Москву", — сообщил Собянин.

Во всех сообщениях мэр Москвы отмечал, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В то же время в Telegram-канале Supernova+ сообщалось о пролётах дронов в Московской области, в частности в районе Серпухова. Подробностей о последствиях атаки там не приводилось.

Відео дня

По словам Собянина, в общей сложности в ходе серии атак было уничтожено 19 беспилотников, направлявшихся на Москву.

Напомним, Министерство обороны РФ обнародовало данные о воздушной атаке, которая продолжалась 17–18 июня. В ведомстве утверждают, что за это время территорию России якобы атаковали 992 беспилотника, четыре ракеты большой дальности и десять управляемых авиационных бомб. По версии российской стороны, 555 дронов были запущены в ночь на 18 июня.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что воздушная угроза охватила 18 российских регионов и оккупированный Крым, включая Москву и Московскую область. В то же время там не отреагировали на сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о попаданиях в окрестностях российской столицы.

После атаки в российских Telegram-каналах начали появляться многочисленные видео с дымом и пожарами. Среди прочего сообщалось о возгорании на Московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотни, где зафиксировали задымление в пяти точках, а также вблизи торговых центров "Садовод" и "Белая Дача".