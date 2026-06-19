Москва та область знову під атакою дронів: Собянін повідомив про 19 збитих цілей (відео)

У Москві 19 червня заявили про нову атаку безпілотників. За повідомленнями мера міста Сергія Собяніна, сили ППО протягом дня нібито збили 19 БПЛА, які летіли в напрямку російської столиці.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. Спочатку він заявив, що сили ППО Міноборони РФ знищили три безпілотники, які летіли на Москву. Згодом Собянін кілька разів повідомляв про нові перехоплення. За його словами, було збито ще три дрони, потім чотири, ще чотири, два та ще три безпілотники.

“Силами ППО Міноборони знищено три БПЛА, які летіли на Москву”, — повідомив Собянін.

У всіх повідомленнях мер Москви зазначав, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Водночас у Telegram-каналі Supernova+ повідомляли про прольоти дронів в Московській області, зокрема в районі Серпухова. Деталей щодо наслідків атаки там не навели.

Відео дня

За даними Собяніна, загалом протягом серії атак було знищено 19 безпілотників, які летіли на Москву.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ оприлюднило дані щодо повітряної атаки, яка тривала 17–18 червня. У відомстві стверджують, що за цей час територію Росії нібито атакували 992 безпілотники, чотири ракети великої дальності та десять керованих авіаційних бомб. За версією російської сторони, 555 дронів були запущені в ніч на 18 червня.

Також у Міноборони РФ заявили, що повітряна небезпека охопила 18 російських регіонів і окупований Крим, включно з Москвою та Московською областю. Водночас там не відреагували на повідомлення мера Москви Сергія Собяніна про влучання на околицях російської столиці.

Після атаки в російських Telegram-каналах почали з'являтися численні відео із димом та пожежами. Серед іншого повідомлялося про займання на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня, де зафіксували задимлення у п'яти точках, а також поблизу торгових центрів “Садовод” і “Бєлая Дача”.