Упала на огород: в Харьковской области обезвредили 500-килограммовую российскую авиабомбу (фото)

Во время атаки на Дергачи в ночь на 23 июня россияне обстреляли город дронами и ракетами. Один из снарядов, к счастью, не взорвался.

В Харьковской области саперы ГСЧС обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась после российского удара по Дергачам.

500-килограммовый фугас упал в Дергачах Фото: ГСЧС

Боеприпас упал на территорию частного домовладения, разрушив хозяйственную постройку. Жильцы дома услышали страшный грохот и звук удара.

Авиабомба зарылась в землю на пять метров. На место происшествия прибыли специалисты, людей эвакуировали, а бомбу осторожно выкопали, вывезли на специальную площадку и уничтожили контролируемым подрывом.

Фото: ГСЧС

Бомбу вывезли в безопасное место и уничтожили Фото: ГСЧС

Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, 8 человек получили ранения.

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Враг нанес удары с помощью БПЛА по Киевскому, Салтовскому и Немишлянскому районам Харькова.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения: три ракеты и несколько десятков дронов разных типов.

"Фокус" рассказывал, как удары по воронежскому заводу "Сборка" повлияют на темпы пополнения российского ракетного арсенала. Продукцию этого предприятия ничем заменить — а значит, у РФ возникают огромные проблемы с "Искандерами", Х-101 и другими ракетами.

Между тем стало известно, что российские военные начали эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы. Удары украинских дронов вызвали у противника серьезные проблемы с логистикой.