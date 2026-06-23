Впала людям на город: на Харківщині знешкодили 500-кілограмову російську авіабомбу (фото)

Росіяни під час атаки на Дергачі в ніч на 23 червня атакували місто дронами та ракетами. Один із снарядів на щастя не вибухнув.

На Харківщині сапери ДСНС знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнула після російського удару по Дергачах.

500-кілограмовий фугас впав у Дергачах Фото: ДСНС

Боєприпас упав на територію приватного домоволодіння, зруйнувавши господарську будівлю. Мешканці будинку чули страшний гуркіт та звук удару.

Авіабомба зарилась у землю на п'ять метрів. На місце події прибули фахівці, людей евакуювали, а бомбу обережно викопали, вивезли на спеціальний майданчик та знищили контрольованим підривом.

Фото: ДСНС

Бомбу вивезли в безпечне місце і знищили Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.

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Ворог атакував БпЛА Київський, Салтівський, Немишлянський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три ракети та кількадесят дронів різного типу.

Фокус розповідав, як удари по по воронезькому заводу "Сборка" вплинуть на темпи поповнення російського ракетного арсенал. Продукцію цього підприємства нічим замінити — а отже, у РФ виникають величезні проблеми з "Іскандерами", Х-101 та іншими ракетами.

Тим часом стало відомо, що російські військові почали евакуйовувати свої підрозділи з Кінбурнської коси. Удари українських дронів спричинили серйозні проблеми з логістикою у ворога.