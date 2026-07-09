В Раде предлагают больше не учитывать "не врученные" украинцам повестки: что известно

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15387, который предлагает отменить норму, согласно которой требование территориального центра комплектования считается врученным только при наличии отметки почтового оператора о невозможности доставки. Текст документа пока не обнародован.

Текст законопроекта был опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Автором законодательной инициативы является депутат Георгий Мазурашу. По его словам, действующая норма позволяет считать требование врученным даже в том случае, если человек фактически его не получил. Депутат предлагает исключить это положение из статьи 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Мазурашу считает, что такое изменение должно предотвратить ситуации, когда для гражданина наступают юридические последствия без фактического ознакомления с требованием ТЦК. По его словам, это позволит избежать случаев, когда человек не знает о существовании документа, но считается должным образом уведомлённым.

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Кроме того, законопроект предусматривает, что временное ограничение права на управление транспортными средствами не будет применяться или будет отменено, если гражданин письменно сообщит ТЦК об отказе от прохождения военной службы во время мобилизации по религиозным или личным убеждениям и подтвердит готовность проходить альтернативную (невоенную) службу. Такое заявление, по словам депутата, предлагается подавать через ЦНАП, заказным письмом или по электронной почте с электронной подписью либо с фотокопией заявления с личной подписью.

Обосновывая эту инициативу, Георгий Мазурашу сослался на статью 35 Конституции Украины, а также на международные документы, в частности на Европейскую конвенцию о правах человека и практику Европейского суда по правам человека.

На данный момент на сайте Верховной Рады опубликована лишь анкета законопроекта, а пояснительная записка и другие сопроводительные документы пока отсутствуют.

Ранее Министерство обороны представило план реформы Вооруженных сил Украины. Среди предложенных изменений — повышение денежного довольствия военнослужащих и установление четких сроков прохождения службы.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о, по его словам, "рекордном" количестве задержаний сотрудников ТЦК.