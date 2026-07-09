В Раді пропонують більше не зараховувати "невручені" українцям повістки: що відомо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, який пропонує скасувати норму, за якою вимога територіального центру комплектування вважається врученою лише через відмітку поштового оператора про неможливість доставки. Текст документа поки не оприлюднили.

Карту законопроєкта опублікували на сайті Верховної Ради України.

Автором законодавчої ініціативи є депутат Георгій Мазурашу. За його словами, чинна норма дозволяє вважати вимогу врученою навіть тоді, коли людина фактично її не отримала. Депутат пропонує виключити це положення зі статті 27 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Мазурашу вважає, що така зміна має запобігти ситуаціям, коли для громадянина настають юридичні наслідки без фактичного ознайомлення з вимогою ТЦК. За його словами, це дозволить уникнути випадків, коли людина не знає про існування документа, але вважається належним чином повідомленою.

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Крім того, законопроєкт передбачає, що тимчасове обмеження права керування транспортними засобами не застосовуватиметься або скасовуватиметься, якщо громадянин письмово повідомить ТЦК про відмову від проходження військової служби під час мобілізації через релігійні або особисті переконання та підтвердить готовність проходити альтернативну (невійськову) службу. Таку заяву, за словами депутата, пропонується подавати через ЦНАП, рекомендованим листом або електронною поштою з електронним підписом чи фотокопією заяви з особистим підписом.

Обґрунтовуючи ініціативу, Георгій Мазурашу послався на статтю 35 Конституції України, а також на міжнародні документи, зокрема Європейську конвенцію з прав людини та практику Європейського суду з прав людини.

Наразі на сайті Верховної Ради опублікована лише картка законопроєкту, а пояснювальна записка та інші супровідні документи ще відсутні.

Раніше Міністерство оборони представило план реформи Збройних сил України. Серед запропонованих змін — підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і встановлення чітких строків проходження служби.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про, за його словами, “рекордну” кількість затримань працівників ТЦК.