Наручники, дубинки и газ: в ТЦК объяснили, могут ли сотрудники применять силу к гражданским

Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права применять к гражданским лицам наручники, газовые баллончики, резиновые дубинки, холодное или огнестрельное оружие. Если такие случаи имеют место, это является нарушением дисциплины со стороны отдельных военнослужащих.

Об этом заявил и.о. начальника Полтавского областного ТЦК и СП Тарас Гринько в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения.

По словам Гринько, сотрудникам ТЦК запрещено применять против гражданского населения какие-либо специальные средства.

"Им запрещено применять какие-либо средства против гражданского населения: ни газовые баллончики, ни, тем более, дубинки, наручники, не дай Бог холодное или огнестрельное оружие", — сказал он.

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Гринько подчеркнул, что применение таких средств не входит в установленную практику работы ТЦК. По его словам, если подобные случаи имеют место, это свидетельствует о личной недисциплинированности отдельных военнослужащих.

В соответствии с Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 154, ТЦК являются органами военного управления. К их основным задачам относятся ведение воинского учета, организация мобилизации, призыва и социальной поддержки военнослужащих и ветеранов. О праве применять к гражданским лицам специальные средства в документе не говорится.

Согласно правительственному Положению, ТЦК обеспечивают соблюдение законодательства по вопросам воинской обязанности, военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Кроме того, они ведут воинский учет, организуют призыв и отбор кандидатов на военную службу по контракту.

В мае 2024 года Кабинет Министров обновил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Изменения, в частности, уточнили порядок координации деятельности ТЦК Министерством обороны, однако не предоставили их сотрудникам отдельных полномочий по применению спецсредств в отношении гражданских лиц.

Напомним, ранее в Украине была зарегистрирована электронная петиция с предложением сократить штат территориальных центров комплектования и социальной поддержки как минимум на 50%. Ее автор также предложил провести аудит работы ТЦК, ввести видеофиксацию взаимодействия с гражданами, ротацию военнослужащих и передать часть личного состава и служебного транспорта в подразделения Сил обороны. В то же время петиция является лишь общественной инициативой и не означает автоматического внедрения таких изменений.

Ранее Министерство обороны представило план реформы Вооруженных сил Украины. Он предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и введение четко определенных сроков прохождения службы.