Кайданки, дубинки та газ: у ТЦК пояснили, чи можуть працівники застосовувати силу до цивільних

Працівники територіальних центрів комплектування не мають права застосовувати до цивільних кайданки, газові балончики, гумові кийки, холодну чи вогнепальну зброю. Якщо такі випадки трапляються, це є порушенням дисципліни окремих військовослужбовців.

Про це заявив т.в.о. начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Тарас Грінько під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану.

За словами Грінька, працівникам ТЦК заборонено використовувати проти цивільного населення будь-які спецзасоби.

“Їм не дозволяється використовувати ніякі засоби проти цивільного населення: ні газові балончики, ні тим паче дубинки, кайданки, не дай Боже холодну або вогнепальну зброю”, — сказав він.

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Грінько наголосив, що застосування таких засобів не є передбаченою практикою роботи ТЦК. За його словами, якщо подібні випадки трапляються, це свідчить про особисту недисциплінованість окремих військовослужбовців.

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Відповідно до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №154, ТЦК є органами військового управління. До їхніх основних завдань належать ведення військового обліку, організація мобілізації, призову та соціальної підтримки військовослужбовців і ветеранів. Про право застосовувати до цивільних спеціальні засоби в документі не йдеться.

Згідно з урядовим Положенням, ТЦК забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Також вони ведуть військовий облік, організовують призов і відбір кандидатів на військову службу за контрактом.

У травні 2024 року Кабінет Міністрів оновив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зміни, зокрема, уточнили порядок координації діяльності ТЦК Міністерством оборони, однак не надали їхнім працівникам окремих повноважень щодо застосування спецзасобів до цивільних.

Нагадаємо, раніше в Україні зареєстрували електронну петицію із пропозицією скоротити штат територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щонайменше на 50%. Її автор також запропонував провести аудит роботи ТЦК, запровадити відеофіксацію взаємодії з громадянами, ротацію військовослужбовців і передати частину особового складу та службового транспорту до підрозділів Сил оборони. Водночас петиція є лише громадською ініціативою і не означає автоматичного впровадження таких змін.

Раніше Міністерство оборони презентувало план реформи Збройних сил України. Він передбачає, зокрема, збільшення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження чітко визначених строків проходження служби.