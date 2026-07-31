"Убиты мои люди": экс-комбат "Магуры" обвинил 225-й ОШП в преднамеренном ударе по украинским военным

Бывший командир батальона 47-й ОМБр "Магура" Александр Ширшин обвинил военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка в наведении артиллерии на украинских военных во время боев в апреле 2025 года. Однако, проанализировав обстоятельства трагедии, он пришёл к выводу: удар, унесший жизни украинских бойцов, мог быть преднамеренным.

Как написал Александр Ширшин в посте на своей странице в Facebook, это событие произошло ночью в апреле 2025 года. В частности, тогда он проснулся от срочных сообщений оперативных дежурных: военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка корректировали артиллерийский огонь по группе людей, которая быстро отходила от украинских позиций.

Ширшин утверждает, что сразу же усомнился в информации о том, что это был противник. Кроме того, мужчина пытался убедить командование прекратить обстрел, ведь, по его мнению, российские военные не могли так уверенно и организованно передвигаться большой группой ночью на этом участке фронта. Все признаки, как он говорит, свидетельствовали о том, что это были украинские бойцы.

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Публикация Александра Ширшина на странице в Facebook Фото: Скриншот

Впрочем, по словам бывшего командира батальона, его предупреждение проигнорировали, а артиллерийский обстрел продолжился. Уже на рассвете стало ясно, что под удар попали украинские военнослужащие. В частности, тогда погибли бойцы его батальона, а также военные 225-го отдельного штурмового полка.

"Спрашиваю, что произошло. Уточняю, действительно ли это враг. Пытаюсь донести, что противник не может так уверенно передвигаться такой группой ночью на этом участке. Все указывало на то, что это наши бойцы. Кроме криков и продолжения нанесения ударов по группе ничего донести и добиться не удалось... Начинает светать... и я вижу, что убиты мои люди и военные 225-го...", — пишет он.

После инцидента в течение длительного времени военный пытался подробно восстановить картину событий. Сначала он допускал, что могла произойти трагическая ошибка, ведь на войне такие случаи, к сожалению, возможны. Однако чем больше информации он получал и проверял, тем больше убеждался, что удар был нанесен сознательно, а его целью стали военные, которых считали "беглецами".

Кроме того, Ширшин заявил, что примерно через полтора месяца после трагедии получил аудиозапись с фразой: "никаких своих не существует". По его словам, командир 225-го отдельного штурмового полка Олег Ширяев впоследствии еще неоднократно высказывал аналогичную позицию в интервью и во время личных встреч, хотя и в завуалированной форме.

В конце своего поста бывший командир роты отметил, что после гибели военнослужащих их сержанты и сослуживцы требовали справедливого расследования.

"После убийства моих людей их сержанты и сослуживцы задавали вопросы и требовали справедливости, которую я не мог обеспечить в этих условиях. Далее сержанты выслушивали проклятия и слёзы родных, пытающихся рассказать историю героической гибели их воина...", — говорится в его публикации.

Стоит отметить, что, как уточняет издание "Украинская правда", описанные военными события происходили в Белгородской области РФ.

На момент публикации этого материала 225-й отдельный штурмовой полк публично не отреагировал на обвинения, выдвинутые Александром Ширшиным.

Напомним, что 30 июля издание Texty опубликовало расследование, в котором военнослужащие и бойцы смежных подразделений заявили о случаях открытия огня бойцами 225-го ОШП по украинским военным, отступавшим без приказа. Также в материале говорилось о возможных избиениях, содержании военнослужащих в так называемых "ямах", привязывании к деревьям, физическом насилии и других жестоких методах наказания.

Более того, накануне публикации расследования 225-я ОШП опровергла информацию о стрельбе по украинским военным и создании "заградительных отрядов".