В оккупированном Крыму раздаются взрывы: под атакой дронов Симферополь, Керчь и Феодосия (видео)

Во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов в нескольких городах. По сообщениям местных жителей и осинтеров, речь идет о таких городах как Феодосия, Керчь и Симферополь.

Жители городов указывали на звук пролетов дронов и работу российской ПВО в этих городах оккупированного полуострова. Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".

В Феодосии местные МВГ пытались сбить дрон, однако вероятно неудачно. Мониторы пишут, что зафиксирован прилет в районе местной нефтебазы.

О взрывах в Симферополе стало известно около часу ночи. Местные жители сообщили о двух громких взрывах.

Тем временем в Керчи раздавалась серия взрывов и пролетов дронов. Больше всего взрыв был зафиксирован, как указывая мониторы, в районе Митридата и местного порта.

Также известно о начале возгорания в районе Керченского порта. Также сообщается, что оккупанты перекрыли переправу через Керченский мост.

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Ранее Фокус сообщал о том, как россияне в Крыму жалуются на ситуацию с горючим и светом. Временно оккупированный Крым отрезан от поставок горючего и ввел графики отключений, "несправедливость" которых возмутила россиян в сети.

Впоследствии стало известно, что в оккупированном Крыму под атакой находился ряд городов. По данным мониторинговых пабликов, под атакой находились города Ялта, Феодосия и Симферополь.