В окупованому Криму лунають вибухи: під атакою дронів Сімферополь, Керч і Феодосія (відео)

В тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох містах. За повідомленнями місцевих мешканців і осінтерів, мова йде про такі міста як Феодосія, Керч і Сімферополь.

Мешканці міст вказували про звук прольотів дронів і роботу російської ППО в цих містах окупованого півострова. Про це повідомляє моніторинговий канал "Крымский ветер".

У Феодосії місцеві МВГ намагалися збити дрон, однак ймовірно невдало. Монітори пишуть, що було зафіксовано прильот в районі місцевої нафтобази.

Про вибухи в Сімферополі стало відомо близько першої години ночі. Місцеві мешканці повідомили про два гучних вибухи.

Тим часом у Керчі лунал серія вибухів і прольотів дронів. Найбільше вибух було зафіксовано, як вказуючи монітори, в район Мітрідата та місцевого порту.

Також відомо про початок займання в районі Керченського порту. Також повідомляється, що окупанти перекрили переправу через Керченський міст.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни у Криму скаржаться на ситуацію з пальним та світлом. Тимчасово окупований Крим відрізаний від постачання пального та запровадив графіки відключень, "несправедливість" яких обурила росіян у мережі.

Згодом стало відомо, що в окупованому Криму під атакою перебувала низка міст. За даними моніторингових пабліків, під атакою перебували міста Ялта, Феодосія та Сімферополь.