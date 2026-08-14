"Как снег на голову": российское Минобороны пригрозило украинцам "заморозкой", какова цель

Министерство обороны России опубликовало фото ударного беспилотника типа "Шахед" с надписью "Как снег на голову" и сообщением: "Зимой вас ждет "заморозка".

Сообщение появилось в ответ на заявление ведомства об ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины.

Ведомство утверждало, что российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые, по его заявлению, используются в интересах ВСУ.

Сообщение Минобороны РФ Фото: Скриншот

Угроза обстрелов зимой: в ЦПД ответили на угрозы Минобороны РФ

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отреагировал на эту публикацию. Он отметил, что Украина могла бы ответить на такой пост собственными фотографиями баллистики или снимками с дрона, но, по его мнению, российское Минобороны уже само обратилось к россиянам.

"Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, а у некоторых — и тепла, наряду с топливом. И всё это благодаря Минобороны РФ", — написал Коваленко.

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Сообщение Андрея Коваленко Фото: Скриншот

Он назвал публикацию российского ведомства "зеркалом" своих собственных действий.

"Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже написать что-то подобное. Но зачем, если Минобороны РФ и так обратилось к россиянам", — отметил Коваленко.

"Зеркало всегда работает. Что посеешь — то и пожнёшь", — добавил он.

Ранее российское Минобороны заявило, что вечером 13 августа ударные беспилотники в акватории Чёрного моря к юго-западу от Николаева поразили два судна типа "морской буксир". По утверждению ведомства, они сопровождали в украинские порты сухогрузы с западным оружием для ВСУ.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что ночью 14 августа беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции порта Измаил. Российское ведомство утверждает, что она используется для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и топлива для нужд ВСУ.

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Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украине требуется лишь десятая часть ракет-перехватчиков, которые ей срочно необходимы от Соединённых Штатов Америки для противодействия массированным российским баллистическим ракетам.

Также стало известно, что четыре военных корабля ВМС РФ получили повреждения в результате атаки украинских дронов в ночь на 12 августа на военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края России.