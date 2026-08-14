"Як сніг на голову": російське Міноборони пригрозило українцям "заморозкою", яка мета

Російське Міністерство оборони опублікувало фото ударного безпілотника типу "Шахед" із написом "Як сніг на голову" та повідомленням: "Взимку вам буде "заморозка".

Допис з’явився у відповідь на заяву відомства про удари по портовій інфраструктурі та морських суднах України.

Відомство стверджувало, що російські війська продовжують бити по портовій інфраструктурі та морських суднах України, які, за його заявою, використовуються в інтересах ЗСУ.

Пост Міноборони РФ Фото: Скриншот

Загроза обстрілів взимку: в ЦПД відповіли на погрози Міноборони РФ

Керівник ЦПД Андрій Коваленко відреагував на публікацію. Він зазначив, що Україна могла б відповісти на такий допис власним фото балістики або дрона, але, на його думку, російське Міноборони вже саме звернулося до росіян.

"Тепер росіяни можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, у декого і тепла, поруч із пальним. Все завдяки Міноборони РФ", — написав Коваленко.

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Допис Андрія Коваленка Фото: Скриншот

Він назвав публікацію російського відомства "дзеркалом" його власних дій.

"Я б теж міг виставити там шматочок фото балістики чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян", — зазначив Коваленко.

"Зеркало завжди працює. Що посієш — те й пожнеш", — додав він.

Раніше російське Міноборони заявило, що ввечері 13 серпня ударні безпілотники в акваторії Чорного моря на південний захід від Миколаєва уразили два судна типу "морський буксир". За твердженням відомства, вони супроводжували до українських портів суховантажі із західною зброєю для ЗСУ.

Також у Міноборони РФ заявили, що вночі 14 серпня безпілотники уразили залізничну станцію порту Ізмаїл. Російське відомство стверджує, що її використовують для завантаження, зберігання, транспортування військових вантажів і пального для потреб ЗСУ.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує лише десяту частину ракет-перехоплювачів, які їй терміново необхідні від Сполучених Штатів Америки для протидії масованим російським балістичним ракетам.

Також стало відомо, що чотири військові кораблі ВМС РФ зазнали пошкоджень унаслідок атаки українських дронів у ніч на 12 серпня на військово-морську базу в Новоросійську Краснодарського краю Росії.