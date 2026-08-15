"Резерв+" для украинок в ЕС: кого на самом деле касаются требования

Миграционные службы в странах ЕС требуют от украинских женщин предъявить приложение "Резерв+", проверяя законность выезда из страны. Однако, как отмечают юристы, такое требование не имеет правовых оснований.

Европейская комиссия должна обновить оперативные инструкции по применению решения Совета ЕС № 2026/1912, регулирующего порядок продления временной защиты для граждан Украины, с целью обеспечения единого подхода во всех странах ЕС. Но пока их нет, в некоторых странах отдельные органы требуют от всех украинцев предъявить "Резерв+", пояснила изданию "Телеграф" адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, действующее решение сформулировано гендерно-нейтрально, и в документе речь идет, собственно, не о мужчинах призывного возраста, а о лицах, имеющих военные обязанности, то есть исключительно о женщинах-военнослужащих, а не обо всех женщинах, которые даже просто стоят на воинском учёте.

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Как пояснила юрист, новые требования распространяются только на новых заявителей, обращающихся за временной защитой с 31 июля 2026 года. Однако если человек, уже имеющий статус защиты, меняет страну пребывания и подает новое заявление, его могут признать новым заявителем и применить требования и к нему.

"Резерв+" — не первое доказательство

Именно в требовании "Резерв+" кроется основное нарушение, с которым сталкиваются не подлежащие военной службе украинки в миграционных службах стран ЕС.

Как подчеркнула Екатерина Анищенко, главным фактором законного выезда из Украины является пересечение границы с соответствующей отметкой о выезде в паспорте. И только если законность выезда таким образом подтвердить не удается, тогда от человека могут потребовать документ, в частности из "Резерв+", подтверждающий освобождение от воинских обязанностей или их выполнение.

То есть требовать предъявить приложение, игнорируя паспорт с отметкой о выезде юристка называет прямым нарушением процедур. К тому же, если у женщины нет воинской обязанности, ей вообще нечего подтверждать этим документом.

А отказать женщине в защите из-за отсутствия приложения "Резерв+" не имеют права, подчеркивает адвокат. Миграционный орган обязан принять заявление и рассмотреть его, а не отказывать из-за отсутствия приложения.

Отказ в предоставлении защиты из-за отсутствия "Резерв+" возможен только при одновременном выполнении трех условий: лицо является новым заявителем, подлежит воинской обязанности в соответствии с украинским законодательством и не может подтвердить законность выезда каким-либо иным способом. Что касается женщин, не имеющих воинской обязанности, указанная конструкция вообще не применяется, подчеркнула Екатерина Анищенко.

В то же время для представителей медицинских и фармацевтических специальностей воинский учет является обязательным, но даже несмотря на это они не подлежат призыву во время мобилизации. При этом иностранные чиновники ошибочно полагают, что воинский учет равносилен запрету на выезд.

"Это самая грубая ошибка, которую допускают иностранные органы", — считает юристка.

Что делать женщинам, если миграционные службы требуют "Резерв+"

Юрист советует женщинам, столкнувшимся с требованием предоставить "Резерв+", не воспринимать отказ как окончательный. Украинкам следует настаивать на получении письменного решения и воспользоваться правом на обжалование. В подавляющем большинстве описанных ситуаций закон на стороне заявительницы, а письменное решение дает основание обжаловать отказ в вышестоящей инстанции и добиться рассмотрения дела, подчеркивает адвокат.

"Резерв+" для украинских женщин: комментарий ЦПД

В то же время российская пропаганда утверждает, что всех украинских женщин, начиная с 18 лет, якобы обязывают показывать приложение "Резерв+" для получения временной защиты в странах ЕС. Однако эта информация носит манипулятивный характер, подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Соответствующее решение Совета ЕС предусматривает проверку военного статуса новых заявителей на временную защиту, которые уже несут действующие военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

"Эта норма является гендерно-нейтральной и не распространяется на гражданских 18-летних украинок, студенток или других женщин, не подлежащих воинской службе", — подчеркивают в ЦПД.

То есть это требование может касаться как мужчин, так и женщин, имеющих соответствующий военный статус, и не распространяется автоматически на всех украинок.

Напомним, ранее адвокат предупреждала, кому из украинцев могут отказать в защите в ЕС.

Фокус писал, что по состоянию на 30 июня 2026 года в странах ЕС находились 4,41 млн человек, которые выехали из Украины и получили временную защиту.