Миллионы украинцев остаются в ЕС: где их стало больше, а где количество упало

По состоянию на 30 июня 2026 года в странах ЕС находились 4,41 млн человек, которые выехали из Украины и получили статус временной защиты. За месяц их число увеличилось на 24 380 человек, или на 0,6%.

Об этом сообщил Евростат, обнародовав данные об украинцах в Европе за июнь.

Число людей, пользующихся временной защитой, увеличилось в 24 странах ЕС, а сократилось — лишь в трёх.

Больше всего число лиц, получивших этот статус, увеличилось в Италии — на 4 115 человек, в Чехии — на 3 835 и в Германии — на 2 960. Наибольший отток зафиксировали в Польше — минус 6 335 человек. В Бельгии количество уменьшилось на 35 человек, в Ирландии — на 15.

Больше всего людей, пользующихся временной защитой, находится в Германии — 1 286 230 человек, или 29,2 % от общего числа в ЕС. В Польше таких людей 961 170, в Чехии — 390 810. В целом на каждую тысячу жителей ЕС приходилось 9,8 человека, пользующихся временной защитой.

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Число украинцев, пользующихся временной защитой в ЕС Фото: Евростат

Если учитывать население отдельных стран, наибольшая концентрация наблюдалась в Чехии — 35,8 человека на тысячу жителей. Далее следовали Словакия — 27,2 и Кипр — 26,8.

Украинцы составляли 98,5 % всех лиц, получивших временную защиту. Среди них 43,4 % — взрослые женщины, 27 % — взрослые мужчины, а 29,6 % — несовершеннолетние. Более половины взрослых женщин, 53,8%, были в возрасте от 35 до 64 лет.

В июне страны ЕС приняли 42 820 новых решений о предоставлении временной защиты. Это на 3 920 больше, чем в мае. В то же время во втором квартале таких решений было 138 045 — на 26 760, или 16,2 %, меньше, чем в первом квартале.

С начала полномасштабной войны страны ЕС предоставили временную защиту 7,2 млн человек, покинувших Украину. Наибольшее количество таких решений с марта 2022 года приняли Польша — 2 165 500, Германия — 1 637 505 и Чехия — 773 380. В совокупности на эти три страны пришлось 63,8 % всех решений.

Евростат также привёл данные о детях, выехавших из Украины без сопровождения взрослых. Наибольшее количество таких статусов с марта 2022 года было предоставлено в Австрии — 3 770, Нидерландах — 2 220 и Дании — 2 045. Наибольшая доля несовершеннолетних без сопровождения среди всех детей, получивших временную защиту, была в Хорватии — 15,9%.

Механизм временной защиты ЕС ввел в марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины. В июне 2025 года его действие продлили до 4 марта 2027 года.

Ранее в ЕС было одобрено продление временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. При этом для новых заявителей ввели дополнительное условие: мужчины, подлежащие воинской службе, должны подтвердить законность выезда из Украины, а также выполнение или отсутствие воинских обязанностей.

В июле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы призывного возраста, годные к службе, должны вернуться в Украину и защищать свою страну. В то же время он раскритиковал призывы полностью изгнать украинцев из Польши, назвав такой подход опасным фанатизмом.