Мільйони українців залишаються в ЄС: де їх побільшало, а де кількість впала

Станом на 30 червня 2026 року в країнах ЄС перебували 4,41 млн людей, які виїхали з України та отримали статус тимчасового захисту. За місяць їхня кількість зросла на 24 380 осіб, або 0,6%.

Про це повідомив Євростат, оприлюднивши дані про українців у Європі за червень.

Кількість людей із тимчасовим захистом зросла у 24 країнах ЄС, а зменшилася лише у трьох.

Найбільше отримувачів статусу побільшало в Італії — на 4 115 осіб, Чехії — на 3 835 та Німеччині — на 2 960. Найбільший відтік зафіксували у Польщі — мінус 6 335 людей. У Бельгії кількість зменшилася на 35 осіб, в Ірландії — на 15.

Найбільше людей із тимчасовим захистом перебуває в Німеччині — 1 286 230 осіб, або 29,2% від загальної кількості в ЄС. У Польщі таких людей 961 170, у Чехії — 390 810. Загалом на кожну тисячу жителів ЄС припадало 9,8 людини з тимчасовим захистом.

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Кількість українців із тимчасовим захистом в ЄС Фото: Євростат

Якщо враховувати населення окремих країн, найбільша концентрація була у Чехії — 35,8 людини на тисячу жителів. Далі йшли Словаччина — 27,2 та Кіпр — 26,8.

Українці становили 98,5% усіх людей із тимчасовим захистом. Серед них 43,4% — дорослі жінки, 27% — дорослі чоловіки, а 29,6% — неповнолітні. Понад половина дорослих жінок, 53,8%, були віком від 35 до 64 років.

У червні країни ЄС ухвалили 42 820 нових рішень про надання тимчасового захисту. Це на 3 920 більше, ніж у травні. Водночас у другому кварталі таких рішень було 138 045 — на 26 760, або 16,2%, менше, ніж у першому кварталі.

Від початку повномасштабної війни країни ЄС надали тимчасовий захист 7,2 млн людей, які виїхали з України. Найбільше таких рішень із березня 2022 року ухвалили Польща — 2 165 500, Німеччина — 1 637 505 та Чехія — 773 380. Разом на ці три країни припало 63,8% усіх рішень.

Євростат також навів дані про дітей, які виїхали з України без супроводу дорослих. Найбільше таких статусів із березня 2022 року надали в Австрії — 3 770, Нідерландах — 2 220 та Данії — 2 045. Найвища частка неповнолітніх без супроводу серед усіх дітей із тимчасовим захистом була у Хорватії — 15,9%.

Механізм тимчасового захисту ЄС запровадив у березні 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України. У червні 2025 року його продовжили до 4 березня 2027 року.

Раніше в ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадили додаткову умову: військовозобов’язані чоловіки мають підтвердити законність виїзду з України та виконання або відсутність військових обов’язків.

У липні міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що молоді українці призовного віку, які придатні до служби, мають повернутися в Україну та захищати свою країну. Водночас він розкритикував заклики повністю вигнати українців із Польщі, назвавши такий підхід небезпечним фанатизмом.