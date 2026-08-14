В ЕС будут проверять "Резерв+" украинских мужчин: кому могут отказать в защите, — адвокат

В странах ЕС ужесточили проверку украинских мужчин, впервые обращающихся за временной защитой. Теперь у них могут проверять законность выезда из Украины, а также то, имели ли они на момент пересечения границы право не нести военную службу.

Как рассказала адвокат Анастасия Капустинская в комментарии изданию "Телеграф", новые правила не означают, что военнообязанным украинцам будут автоматически отказывать во временной защите. Важно прежде всего подтвердить, что человек законно покинул Украину и имел соответствующие основания на момент выезда.

"Главное изменение заключается не во введении общего запрета на временную защиту для военнообязанных украинцев, а в том, что военные обязанности перед Украиной теперь стали отдельным весомым фактором", — пояснила эксперт.

Речь идет о решении Совета ЕС № 2026/1912, принятом 31 июля 2026 года, однако на практике новые положения в отдельных странах начали применяться с 5 августа.

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В частности, особое внимание может уделяться мужчинам, которые ранее не оформляли временную защиту в странах Евросоюза. При рассмотрении заявления миграционные органы могут проверить, законно ли человек пересек украинскую границу и выполнял ли он на тот момент военные обязанности или имел законное основание для освобождения от них.

В то же время статус "военнообязанный" в "Резерв+" сам по себе не является основанием для отказа. Решающим может быть именно статус человека на дату выезда. Например, если мужчина покинул Украину в 2024 году, когда у него была действующая отсрочка, а в 2026 году она уже истекла, нынешняя запись в "Резерв+" не делает его выезд незаконным.

Поэтому одним из основных доказательств может служить документ, подтверждающий законное пересечение границы, в частности:

штамп в заграничном паспорте,

официальные данные о пересечении границы

или документы, подтверждающие основание для выезда.

В зависимости от ситуации могут потребоваться документы об инвалидности или негодности к службе, подтверждение статуса многодетного родителя или документы о сопровождении человека с инвалидностью. По словам адвоката, заявителю придется самостоятельно предоставить доказательства, подтверждающие его право на выезд.

Тем не менее, для мужчин, выехавших из Украины ещё до 24 февраля 2022 года, могут действовать отдельные правила. В их случае сначала необходимо определить, распространяется ли на них режим временной защиты. Значение могут иметь дата и обстоятельства выезда, место проживания до начала полномасштабного вторжения, а также законодательство конкретной страны ЕС.

Кроме того, проверка может касаться украинцев, которые уже имели временную защиту в одной из стран ЕС, а затем решили оформить её в другой. Одновременно пользоваться таким статусом в двух странах нельзя, поэтому наличие действующей защиты в другой стране может стать основанием для отказа.

Если мужчине всё же откажут во временной защите, решение можно обжаловать. Однако для этого адвокат советует сначала выяснить точную причину отказа, а затем вместе со специалистом определить дальнейший порядок действий.

А чтобы избежать проблем, перед обращением за защитой Капустинская рекомендует подготовить загранпаспорт, подтверждение законного пересечения границы, действующий военно-учетный документ и все документы, подтверждающие право на выезд именно на дату пересечения границы.

"Чем лучше человек сможет документально подтвердить обстоятельства своего законного выезда из Украины, тем меньше риск возникновения дополнительных вопросов при оформлении временной защиты", — говорит она.

Напомним, что по состоянию на 30 июня 2026 года в странах ЕС находились 4,41 млн человек, выехавших из Украины и получивших временную защиту. В частности, это число на 24 380 человек больше, чем месяцем ранее. Больше всего украинцев с таким статусом находилось в Германии, Польше и Чехии, а взрослые мужчины составляли 27 % всех лиц, получивших защиту.

Кроме того, по словам директора Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Эллы Либановой, после окончания войны и отмены ограничений на выезд Украина может столкнуться с новой волной миграции. По оценкам демографа Эллы Либановой, за границу могут выехать от 500 до 600 тысяч украинских мужчин.